综述：美国10月进口物价降幅超乎预期 9月趸售库存意外增加

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿11月10日 - 美国10月进口物价降幅超乎预期，因石油和许多商品的成本下滑，表明美元升值和全球需求疲弱持续对进口通胀造成下行压力。
周二公布的其他数据显示，9月趸售库存意外增加，表明政府第三季经济增长预估可能会上修。
劳工部表示，上个月进口物价继9月下滑0.6%后又下跌0.5%。过去16个月当中有14个月进口物价下滑。
“我们预期中期进口物价将进一步下跌，因过去美元升值的效应持续打压物价，”巴克莱分析师Rob Martin表示。“此外，我们认为除了美元升值的效应外，新兴亚洲，特别是中国表现疲弱，可能推低进口物价。”
10月进口物价较上年同期锐降10.5%。美元上涨及油价大幅下跌拖累通胀。目前美国通胀率一直低于联储2%的目标。
但即便通胀压力较小，也不太可能让美联储下月推迟加息，因之前公布的10月非农就业报告强劲，且失业率降至七年半低点5.0%。
就业市场趋紧可能让美联储官员愈发认为，通胀将逐步升向目标水准。
周二公布路透调查显示，路透访问逾80位主要分析师的预估中值为，美联储12月15-16日政策会议时升息的机率达70%。
“接下来会显现更多的传递效应，美元升值高峰与进口物价落底之间的时间落差会比往常来得更久，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。
美元指数改写七个月高位，美国债市及股市则双双回落。
**趸售库存增加**
石油进口价格继9月下跌6.0%后，10月继续下降2.1%。
10月扣除石油后的进口物价下滑0.4%，为1月以来最大降幅。美元兑美国主要贸易伙伴货币自2014年6月以来升值16.6%的效应即显现出来。9月扣除石油后的进口物价则下降0.2%。
此外，商务部公布趸售库存上升0.5%，因汽车、家俱、农产品及服饰库存增加，抵销机械、石油及其他一些商品库存的减少。
8月趸售库存上修为增长0.3%，前值为增加0.1%。
分析师此前预计，9月趸售库存料持平。库存是国内生产总值(GDP)变化的一个重要因素。扣除汽车后的趸售库存给GDP增长带来0.5个百分点的贡献，好于政府上月公布GDP初值时的估计。
政府此前估计，趸售库存会给第三季GDP增长造成1.44个百分点的拖累，从而使GDP环比年率初值为成长1.5%。
因此，分析师目前预计，第三季GDP环比年率可能在本月稍晚上修至最高增长1.9%。
9月趸售销售增长0.5%，8月为下滑0.9%。自今年8月以来，趸售销售一直低迷，部分归因于油价下跌对石油产品销售的负面影响。
按照9月销售速度计算，消化完库存需要1.31个月的时间，与8月持平。这个水平依然较高，表明企业不会急于重建库存。(完)
(编译/审校 戴素萍/李爽/龚芳/许娜/孙茉莉/徐文焰)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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