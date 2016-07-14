焦点：美国6月进口物价涨幅逊预期 因消费品和资本财价格下跌

分析：美国企业获利料有亮丽表现 或为美股创纪录涨势提供依据
路透纽约1月16日 - 一些股票投资者称，美国企业财报将显示获利实现两年来最大增幅，这对于解释美股创纪录的涨势大有帮助。他们预计很多公司业绩表现将超乎预期。
路透华盛顿7月13日 - 美国6月进口物价涨幅逊于预期，因消费品和资本财价格下降，抵销了石油产品价格上涨的影响，表明通胀可能在一段时间内维持温和。
美国劳工部公布的数据显示，6月进口物价小幅上涨，可能反映了美元在2014年6月至2015年12月期间升值造成的持续影响，尽管今年美元兑美国主要贸易伙伴国的货币走软。
“进口物价的疲势是个问题。尽管我们提醒勿过度解读进口物价数据，但这种疲态值得仔细观测，因其可能反映的是国内外需求疲软。”巴克莱驻华盛顿的经济学Blerina Uruci称。
美国6月进口物价上涨0.2%，5月跳升1.4%。6月剔除石油的进口物价下降0.3%，5月上升0.4%。
路透调查的经济学家此前预测6月进口物价上涨0.5%。
6月进口物价较上年同期下降4.8%，为自2014年11月以来的最小降幅。
美元贸易加权汇率在2014年6月至2015年12月期间大涨20%，令进口物价承受下行压力、并压制通胀率一直维持在美联储2%的目标水平以下。
虽然今年美元走疲，但上个月英国公投意外决定脱欧帮助美元扳回多数跌幅。现在美元贸易加权汇率仅仅下跌0.94%。
“全球增长迟滞及美元进一步升值应会令进口物价保持较低增幅，但与2015年相比美元升值更加温和，意味着价格波动比较和缓，”富国银行高级经济师Sam Bullard说道。
美国金融市场基本未受该数据影响。
6月石油进口价格上涨6.4%，食品价格下跌1.3%。进口资本财价格下滑0.3%，剔除汽车的消费品价格下跌0.2%。剔除燃料的进口工业供应和材料价格下跌0.3%。
该报告还显示，6月出口物价上升0.8%，5月为上升1.2%。6月出口物价同比下降3.5%。
农产品出口价格上升2.4%，受大豆和玉米价格上涨提振。非农产品出口价格上升0.5%。
出口价格上升，受到工业供应与原材料、以及资本财出口价格上涨带动。但消费品出口价格下降。
美国抵押贷款相关图表：tmsnrt.rs/1SQgDJa
美国进口价格和石油相关图表：link.reuters.com/puk86v
美国益普索、密西根大学、世界大型企业研究会消费者信心指数图表：reut.rs/1IV1MXu
(完)
(编译 王琛/侯雪苹；审校 李婷仪/徐文焰)
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