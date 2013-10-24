美国9月进口物价上升 但输入型通胀压力无增加迹象

* 进口物价上升0.2%，因石油进口成本增加

* 进口物价较上年同期下跌1.0%

* 出口物价2月来首次上涨

路透华盛顿10月23日 - 美国9月进口物价连续第二个月上升，因石油成本上升，但输入型通胀压力没有增加迹象。

劳工部周三表示，9月进口价格上升0.2%，符合路透调查分析师预估；8月修正为上升0.2%，前值为持平。

9月进口物价较上年同期下降1.0%。这可能反映了美元今年稍早的强势。

“美国基础通胀压力有限，价格形成链的最后阶段料不会很快出现通胀急升风险，”Newedge Strategy分析师Annalisa Piazza表示。

不包括石油的进口物价与8月持平，较去年9月下降1.0%，为2009年11月以来最大降幅。

该报告原定10月10日发布，但因为政府部分关门而推迟。

政府将于下周公布9月趸售(批发)和消费者物价指数(CPI)报告。

进口物价与油价变化图表：link.reuters.com/peg64t

**不存在通胀压力**

在全球需求与大宗商品价格疲软的背景下，美国总体上不存在输入型通胀压力。这应可帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持购债规模至明年初。

美国国内通胀形势也比较温和，并可能在一段时期内保持这种情形，因需求仍低迷。

“美联储没有理由担心通胀，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“量化宽松有可能会持续到明年。”

上个月，进口石油价格上涨0.8%，8月修正为上涨1.9%。进口食品价格上涨0.5%，8月修正为涨0.3%。

另外，进口资本财价格持平8月，进口汽车价格亦持平前月。汽车价格较上年同期下跌1.2%，为1981年6月有此项纪录以来的最大同比跌幅。

劳工部报告亦显示，9月出口物价七个月来首次上升，升幅为0.3%。8月出口物价下跌了0.5%。

出口物价受到了农产品价格的提振，农产品价格在8月大幅下跌后，9月上涨0.7%。虽然9月农产品出口价格按月上涨，但按年下跌了6.3%，为2009年10月来最大跌幅。

出口工业用品和材料的价格较8月上涨0.7%。出口燃料价格亦上涨0.7%。出口资本财价格微升，出口汽车价格则持平。(完)

(编译 侯向明； 审校 张涛)

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