综述：美国进口物价跌势放缓 对通胀的拖累减弱

路透华盛顿10月9日 - 美国9月进口物价仅小跌，油价反弹抵消了其他商品的价格跌幅，表明进口通缩正在放缓，可能最终支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息。

美联储9月保持利率不变的主要原因是，全球经济疲弱和金融市场大幅震荡引发人们质疑美国通胀能否像预期的那样向美联储设定的2%的目标回升。

美国劳工部周五公布的数据显示，9月进口物价仅下跌0.1%，扣除石油的进口物价下跌0.2%，是7、8两月降幅的一半。

分析师之前预计，9月总体进口物价下降0.5%。数据公布后，美元指数小涨。美股基本持稳。

“今天的数据表明，进口通缩正在大幅放缓，”巴克莱的分析师Blerina Uru?i表示。

对美国经济不断增强将促使美联储升息的预期去年推动美元急升，成为拖累通胀下行的因素之一，非石油类商品进口价格下降就是证明。

美联储主席叶伦曾指出，来自进口的通胀下滑影响终将会消退，之后美国通胀将趋于上行。周五的数据看似支持了这一观点。叶伦上月末表示，联储可能在年底前升息。

自2014年底骤降后，油价跌势已经放缓，原油进口价格9月上涨1.1%，8月为大跌。

事实上，过去一个月原油价格已呈上行趋势。美元自3月以来走软。

劳工部数据还显示，除汽车外的消费商品进口物价9月实际上涨了0.1%，为2月来首次上涨。进口汽车价格持平。

数据还显示，全球需求持续疲弱，这给美国的制造业和其他出口企业构成了巨大的压力。出口物价下降0.7%，远超分析师预估的0.2%的降幅。

另外，美国商务部周五公布的数据显示，批发(趸售)库存增加，可能暗示出现人们不愿看到的库存增加，这可能拖累制造业和经济成长。(完)