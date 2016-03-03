美国、印度和日本计划在菲律宾海举行海军演习

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透新德里3月2日（记者 Sanjeev Miglani） - 美国军方周三称，印度、美国和日本今年将在菲律宾海北部水域开展海军演习。此举可能进一步加剧与中国的紧张局势。
美国国防部长卡特周二在旧金山联邦俱乐部（Commonwealth Club）发表演讲时称，“中国不能在南中国海实行军事化，特定的行动将带来特定的后果。”
去年，日本参加了印度和美国在孟加拉湾举行的年度海军演习，之前八年日本未参加该演习。
美国太平洋司令部司令哈里斯（Harry B. Harris）表示，海军演习将在菲律宾海北部举行，日本将会参加。
他在新德里举行的安全会议上指出，航行自由是所有国家的基本权利。
“一些国家试图威胁和恐吓更小的国家，而我钦佩印度通过和平方式解决与邻国在印度洋上的纠纷，”哈里斯说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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