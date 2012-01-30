美国12月个人所得创九个月最大涨幅

* 12月个人支出为去年6月来最弱

* 所得则录得九个月来最大涨幅

* 储蓄和储蓄率为8月来最高

* 数据表明第一季支出放缓

路透华盛顿1月30日电---美国12月消费者支出持平前月,因家庭将9个月来涨幅最大的个人所得用於储蓄,可能意味着2012年初消费放缓.

商务部周一表示,12月消费支出数据为去年6月来最弱.之前两个月的消费支出涨势也不强劲.

但分析师仍对薪资上涨持谨慎乐观态度,因就业市场改善将持续支撑需求.

"我确实认为有些潜在趋势令我们有理由不那麽担心未来的个人支出数据,主要原因是就业市场,"德国商业银行驻纽约的首席分析师Anthony Karydakis说.

美国第四季经济成长提速,雇佣增加,但今年年初经济活动料将走软.美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克上周表示,美联储正考虑进一步放宽货币政策来支持经济成长.

分析师此前曾预期消费者支出将微升0.1%,增幅持平与10月和11月.消费者支出占美国经济活动规模的三分之二以上.

经通胀调整的支出上月则微跌0.1%,而11月为微升0.1%.

该数据对美国金融市场影响不大,投资者关注希腊和德国就希腊预算措施产生的争执.美国股市下跌,美国公债价格大涨.美元兑欧元走强.

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**个人所得令人宽慰**

政府上周五表示,第四季消费支出环比年率增长2%,高於第三季的1.8%,提振美国国内生产总值(GDP)环比年率成长2.8%.

欧元区若如预期般出现衰退,本季料将进一步令美国经济承压,但美国经济存在一些潜在动能,料不会萎缩.

达拉斯联储公布数据显示,本月德州制造业活动反弹,新订单触六个月高位.雇主增聘新员工,并延长现有雇员工时.

这有利於薪资.去年薪资成长乏力,促使家庭动用储蓄和信用卡来消费.去年储蓄率为2007年来最低.

上月薪资成长帮助个人所得增加0.5%,追平去年3月,并为3月来最大涨幅.

"若12月薪资成长能持续,家庭将得以增加支出,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示.

个人所得增加反映出雇佣增加.12月非农就业岗位增加20万个.路透调查显示,将於周五公布的报告料显示,1月非农就业岗位涨势微幅回落,为增加15万个.

据工薪统计企业Intuit称,小企业本月增加50,000个就业岗位,12月则增加60,000个.

**关注储蓄率**

若把通胀考虑在内,12月税後收入继在11月持平之後增长0.3%.居民可支配收入超过了支出,储蓄率升至4%的四个月高点.

"我们在未来数月应当密切关注储蓄率,寻找消费者可能采取防御姿态的迹象,"德国商业银行的Karydakis表示.

支出报告显示通胀压力基本上受到控制,12月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%,11月为持平.

PCE物价指数较上年同期上涨2.4%,增幅为2011年4月以来最小.

12月剔除食品和能源的核心PCE物价指数较前月上涨0.2%,11月上涨0.1%.该指标同比上涨1.8%,增幅为自2010年3月以来最大,仅稍微低於美联储2%的通胀目标.(完)