综述：美国工业生产3月降幅为逾两年半最大 且自2009年来首次季度下滑

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
预估中值 前值 预估区间 上年同期 预测数
路透华盛顿4月15日 - 3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三公布的这份低迷报告是首季成长大幅放缓的最新迹象。
去冬异常多雪的天气拖累了2015年初的经济活动。正常情况下十分繁忙的西海岸港口因劳资纠纷而一度陷入瘫痪，加之美元走强和全球需求转弱等因素都制约了工业生产。
“这在一定程度上证实了首季经济成长令人失望。其他前瞻性指标表现平平也暗示，美国经济复苏举步维艰，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。
美联储称，3月美国工业生产下降0.6%，2月为小幅增长0.1%。3月的降幅为2012年8月以来最大，且不及分析师预期的下降0.3%。
上月油气井钻探骤降17.7%，矿业生产回落0.7%，连降第三个月。
原油价格自去年6月以来下跌过半，导致油气井钻探活动大幅减少。油田营运商要么推迟，要么削减项目资本支出。
卡特彼勒(CAT.N)今年年初下调全年获利预估，并警告称油价回落将损及其能源设备业务。
零售销售、房屋开工、库存，以及贸易和制造业等数据显示，首季经济成长年率不到1.5%，去年第四季的增幅为2.2%。
美国金融市场对低迷的美国工业生产数据反映冷淡，投资者仍在消化欧洲央行保持利率不变的政策决定，无暇他顾。
**制造业活动疲弱不振**
第一季工业生产按年下降1.0%，为2009年第二季以来首次季度下滑。
油气井钻探和服务活动骤降69.8%，在首季工业生产降幅中占据了很大的比重。
3月制造业生产小幅增长0.1%，之前连续两个月下降，第一季降幅为1.2%，为2009年第二季以来首次回落。
工业生产表现疲弱的趋势可能持续一段时间。今天纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19，为去年12月以来首次出现负值。
制造业表现疲弱主要归因于美元走强、恶劣天气、港口劳资纠纷导致供应链受扰，以及欧亚成长放缓等。制造业在总体经济中的占比约为12%。
自去年6月以来，美元兑主要贸易伙伴国的货币累计上扬13%，分析师称，这相当于升息0.5个百分点。
“美元强势可能在一定程度上削弱制造业的增长势头，在去年底之前，制造业一直表现不俗，”MUFG Union Bank的首席金融分析师Chris Rupkey表示。
“时间会告诉经济是真的开始转弱了，还只是在成长道路上遭遇了一次小挫折。我们的猜测仍是，经济将在今春晚些时候恢复强劲增长。”
诸如微软(MSFT.O)、全球最大家居用品生产商宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)和保健业巨擘强生(JNJ.N)等企业均警告称，美元走强将损及今年的销售和获利。
上月，公用事业生产骤降5.9%，逆转2月增长5.7%的势头。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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