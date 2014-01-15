美印外交争端主角寻求美国法官撤销诉讼

路透纽约1月14日（记者 Joseph Ax） - 引发美国和印度外交纠纷的印度外交官科巴拉加德（DevyaniKhobragade）的律师Daniel Arshack周二要求美国法官ShiraScheindlin撤销针对科巴拉加德签证欺诈和支付保姆低工资的诉讼。

Arshack表示，美国国务院上周给予科巴拉加德外交豁免权，允许她离开美国，这让她获得任何针对她指控的豁免权，包括她获得豁免权以前的指控。

周四对科巴拉加德提起诉讼的曼哈顿美国检察官办公室并没有立即对Arshack律师提出的观点予以置评。

Arshack周二指出，美国国务院对执法机构的指导表明，豁免权适用范围包括豁免权给予前发生的事情。因此，针对科巴拉加德的诉讼“无效”，应该撤销。

如果Scheindlin法官撤销该诉讼，科巴拉加德将可以自由地前往美国。她的丈夫和孩子都是美国公民。

检察官们上周曾表示，针对科巴拉加德的诉讼将处于进行状态，直到她被带到法院面对指控。

美国国务院官员曾指出，他们不认为科巴拉加德获得的豁免权具有追溯效力。发言人JenPsaki在周五的记者会上称，如果科巴拉加德返回美国，她将面临被起诉。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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