奥巴马访印 出席印度国庆阅兵式

美国总统奥巴马正访问印度，将出席周一印度国庆日“共和国日”阅兵式，成为该活动首位被尊为首席贵宾的美国领导人。奥巴马和印度总理莫迪已宣布在民用核合作领域取得突破性进展，并将深化防务合作。双方表示希望藉此建立长久的战略合作伙伴关系。路透