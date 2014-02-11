美国再度就印度太阳能计划向世贸组织申诉

路透华盛顿/新德里2月10日 -美国周一表示，将会向世界贸易组织(WTO)申诉印度的太阳能政策问题，好让美国制造商能够在印度快速成长的太阳能产品市场取得更多商机。

奥巴马政府表示，这是其针对印度庞大的太阳能计划中自制率规定第二次提出申诉；印度太阳能计划的目标是要缓解其能源短缺问题。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，要求印度太阳能开发商使用本地生产设备导致美国业者受到差别待遇，且可能阻碍太阳能的普及。

弗罗曼称，“自制率规定与洁净能源的成功合作背道而驰，且实际上会造成其成本升高，从而阻碍印度太阳能使用。”

这是美国政府一年来第二次寻求在WTO就印度尼赫鲁国家太阳能计划进行磋商。

去年2月，USTR正式要求就此计划的第一阶段进行磋商，首次向印度太阳能计划发起挑战。印度太阳能计划旨在到2017年时，将本国可再生能源产能提高一倍。

美国官员曾希望印度太阳能计划进入第二阶段时能够消除其担忧，但目前则担心这一阶段对本国制造商造成损害甚至可能更大，因为10月时相关规则涉及的范围扩大到了所谓的薄膜科技领域，其中涉及出口到印度的大多数美国太阳能产品。

印度对美国的指控予以回击，要求美国政府解释为何在可再生能源和水资源项目向使用当地劳工和产品的美国公司提供激励。目前无法立即联系到印度驻美国大使馆就这项最新的贸易行动置评。

印度辩称，从WTO政府采购规定来看，本国太阳能政策合法。按照此规定，各国可以在某些计划中免除不歧视义务。(完)

(编译 张明钧/许娜；审校 张荻)

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