美国敦促印度成为地区安全提供者

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透新德里8月9日（记者 Mayank Bhardwaj） - 美国周六敦促印度增强其作为全球大国和地区安全稳定力量的角色。印度总理莫迪不久将在上任以来首次访美。
美国国防部长哈格尔发表演讲总结为期两天的对话，提到加强国防行业的合作，但没有宣布新的大规模武器出口协议。
“美国强烈支持印度日益增强的全球影响力和军事实力，包括印度为从印度洋到太平洋地区提供安全的潜力，”哈格尔说道。
美国和印度均对中国在地缘政治方面日益活跃深感担忧。中国的经济规模是印度的四倍。
印度在1947年独立后曾主张不结盟运动，并长期依赖前苏联来向其提供武器装备。但近年来，印度成为美国武器的最大买家。
哈格尔访印前，印度官员渲染购买美国阿帕奇（Apache）和奇努克（Chinook）直升机的机率可能增加。虽然没有宣布类似协议，官员们表示双方将加强在导弹系统上的合作。
哈格尔在印度智库观察家研究基金会（Observer Research Foundation）发表演讲时指出，2008年以来，印度已经花费90亿美元购买美国国防装备，之前只有5亿美元。
“但是我们能够采取更多努力以促成国防行业的合作，”哈格尔说道，并呼吁将两国的国防合作从单纯的买卖提升至联合生产、联合研发和更自由地交换技术的层面。
印度内阁刚刚批准一项提议，允许外资参与国防行业的持股比例达到49%，目前的持股上限为26%，以促进本土生产并结束长期依赖武器进口的局面。
一些西方生产商对持股上限的提升反应不是很积极，称这不足以让他们将技术转移至印度。
哈格尔的印度之行意在为莫迪的首次访美之行铺路，莫迪将于9月底前往美国，并与美国总统奥巴马会面。一周前，美国国务卿克里刚刚访问过印度。
未来几周，莫迪将访问日本，接待中国国家主席习近平访印，随后前往美国。
“就像美国无需在亚洲盟国和与中国的建设性关系之间进行选择一样，印度也无需在与美国加强合作和与中国改善关系之间进行选择，”哈格尔说道。他随后将出访澳大利亚。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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