美国敦促印度成为地区安全提供者

2014年8月9日，美国国防部长哈格尔在印度智库观察家研究基金会发表演讲。 REUTERS/Anindito Mukherjee

路透新德里8月9日（记者 Mayank Bhardwaj） - 美国周六敦促印度增强其作为全球大国和地区安全稳定力量的角色。印度总理莫迪不久将在上任以来首次访美。

美国国防部长哈格尔发表演讲总结为期两天的对话，提到加强国防行业的合作，但没有宣布新的大规模武器出口协议。

“美国强烈支持印度日益增强的全球影响力和军事实力，包括印度为从印度洋到太平洋地区提供安全的潜力，”哈格尔说道。

美国和印度均对中国在地缘政治方面日益活跃深感担忧。中国的经济规模是印度的四倍。

印度在1947年独立后曾主张不结盟运动，并长期依赖前苏联来向其提供武器装备。但近年来，印度成为美国武器的最大买家。

哈格尔访印前，印度官员渲染购买美国阿帕奇（Apache）和奇努克（Chinook）直升机的机率可能增加。虽然没有宣布类似协议，官员们表示双方将加强在导弹系统上的合作。

哈格尔在印度智库观察家研究基金会（Observer Research Foundation）发表演讲时指出，2008年以来，印度已经花费90亿美元购买美国国防装备，之前只有5亿美元。

“但是我们能够采取更多努力以促成国防行业的合作，”哈格尔说道，并呼吁将两国的国防合作从单纯的买卖提升至联合生产、联合研发和更自由地交换技术的层面。

印度内阁刚刚批准一项提议，允许外资参与国防行业的持股比例达到49%，目前的持股上限为26%，以促进本土生产并结束长期依赖武器进口的局面。

一些西方生产商对持股上限的提升反应不是很积极，称这不足以让他们将技术转移至印度。

哈格尔的印度之行意在为莫迪的首次访美之行铺路，莫迪将于9月底前往美国，并与美国总统奥巴马会面。一周前，美国国务卿克里刚刚访问过印度。

未来几周，莫迪将访问日本，接待中国国家主席习近平访印，随后前往美国。

“就像美国无需在亚洲盟国和与中国的建设性关系之间进行选择一样，印度也无需在与美国加强合作和与中国改善关系之间进行选择，”哈格尔说道。他随后将出访澳大利亚。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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