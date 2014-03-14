美国称马航失联客机搜寻范围或扩大至印度洋

美国白宫周四称，可能会在印度洋海域开辟新的搜寻范围，以确定马航失联客机究竟发生了什么事。对于美国是否信任马来西亚政府调查的问题，白宫发言人卡尼避而不谈。美国国防官员称，美国海军“基德号”（USS Kidd）导弹驱逐舰已经进入马六甲海峡，目前正在驶往印度洋以继续展开搜寻。图为美国“基德号”导弹驱逐舰的资料图片。路透