美国9月工业生产温和增长 通胀似乎受到抑制

* 9月工业生产较前月上升0.4%!

* 消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.6%

* 汽油价格上涨推高通胀

路透华盛顿10月16日电---周二公布的数据显示,9月美国经济受到来自海外的压力,全球需求疲弱似乎抑制了工业生产,且汽油价格飙升打压了消费者的支出能力.

其他数据仅显示潜在通胀压力温和,或将给予美国联邦储备委员会(美联储,FED)维持低利率以刺激经济的空间.

最近数月美国经济显露增长加快的迹象,但周二的报告凸显诸多挑战.

"仍存在大量全球性的不利因素,"瑞士信贷驻纽约的分析师Jonathan Basile表示.

欧债危机一直在冲击全球经济,打压从中国到美国等制造商生产出来的产品需求.美国8月出口下降1%.

此外,最近美国企业投资降温,对工业构成又一拖累.这可能是因为人们担心全球经济且美国政府有可能在明年减支并加税.

富国银行在一份研究报告中表示,"在经济需要它能得到的全部帮助时,企业支出正停滞."

美国股市周二上涨,因主要企业的财报强劲,缓解了全球经济的担忧.美国公债收益率(殖利率)上升.

"美联储可安心的专注于刺激经济,因为通胀并不是一个问题,"Decision Economics分析师Cary Leahey表示.

另一份报告表明,美联储的刺激计划正在楼市中显效.全美住宅建筑商协会(NAHB)表示,10月住宅建筑商人气升至六年新高.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛/孙茉莉

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