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国际财经 | 2016年 12月 29日 星期四 11:59 BJT

美国通货监理局提交新规 将禁止国内银行交易工业金属

路透12月28日 - 美国通货监理局(OCC)周三表示，已向美国联邦政府官报(Federal Register)提交一项规定，将禁止受其监督的美国银行业者与联邦储蓄机构(savings association)交易和投资工业金属及商业金属。

这项将于4月1日生效的规定，将取代OCC之前允许银行业者进行铜交易的决定。这项规定涵盖阴极铜和T型铝杆等金属产品。

目前持有这类透过交易或投资活动获得的金属的银行，都必须尽快脱手，但处理期限或可超过五年。

待联邦政府官报公布，新的联邦规定才会生效。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张涛)

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