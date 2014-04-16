综述：美国工业生产显活力 房屋市场则呈疲弱态势

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 3月工业生产较前月成长0.7%
* 制造业、矿产业和公用事业均取得增长
* 3月房屋开工增长2.8%
* 建筑许可下降2.4%，多户住宅方面构成拖累
路透华盛顿4月16日 - 美国3月工业生产增速快于预期，继续表明该国经济成长动力正在增强。
房屋开工亦增长，但仍远低于去年11月达到的衰退后峰值，暗示房屋市场正在拖累经济。
“经济当中一些领域正在升温，但房屋市场却是个例外，”Moody’sAnalytics资深分析师Ryan Sweet说，“第二季经济成长仍将非常强劲。”
美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布，上月工业生产较前月上升成长0.7%，2月上修为成长1.2%。
工业生产增幅超出预期的0.5%，制造业产出也增加0.5%。矿业和公用事业产出亦大幅增长。
该报告与之前出炉的零售销售和就业等数据，都显示经济受到冬季严寒的打击后，在第一季末的状况不错。
天气状况对经济的负面影响减弱，在美联储周三发布的褐皮书中也有所凸显。该央行表示，来自消息人士的报告称，最近几周在多数地区的经济活动都有所升温。
预测公司MacroeconomicAdvisers估计，严寒天气导致第一季国内生产总值(GDP)增幅缩减1.4个百分点，而这种天气的结束则会帮助第二季GDP增幅提高1.6个百分点。
外界对今年第一季的经济增长预估最低为0.6%，远低于第四季的2.6%。
虽然经济其它领域正在好转，但住房市场仍艰难前行。商务部报告显示，房屋开工自冬季低迷状况下的反弹幅度没有预期的那么强劲。
3月房屋开工较前月上升2.8%，经季节调整后为年率94.6万户，远低于分析师预期的97.3万户。
相较于上年同期，3月房屋开工下滑了5.9%，为2011年4月来最大降幅。
虽然冬季寒冷天气打压12月和1月的营建活动，但建筑房屋用地和熟练工人的短缺，以及原材料成本的上涨亦损及房屋开工。
“有越来越多的迹象显示，过去几年我们所看到的住房市场反弹情况可能正在逐渐消失，”纽约MillerTabak的首席经济策略师Anthony Karydakis说。
“我们从其它住房市场指标中也看到了这一点。随着步伐放缓，住房市场活动对未来经济成长的贡献将更小。”
因投资者受到中国经济成长数据强于预期的激励，华尔街股市上涨，但房屋营建类股指数.DJUSHB几无变动。美国公债价格下滑，美元指数持稳。
房屋开工和营建许可相关图表：link.reuters.com/gyh24t
营建许可分项相关图表：link.reuters.com/gud94v
抵押贷款指数相关图表：link.reuters.com/guv37s
工业生产相关图表：link.reuters.com/vaw93t
**独栋住房开工增加**
抵押贷款利率上升以及房价高企使得潜在购房者保持观望，令房屋市场承压。周二的一份报告显示，建筑商4月仍对楼市近期前景感到悲观。
不过，楼市回升出现一线希望。美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布报告称，上周房屋抵押贷款申请增加。
3月新屋购买抵押贷款申请较上月增长15%，对该时期房屋销售而言是一个好兆头。然而，抵押贷款申请仍远低于去年同期水准。
美国3月独栋房屋开工大增6.0%，年率升至63.5万户。尽管连续第二个月增加，但仍低于11月创下的2008年3月以来高位71.3万户。独栋房屋在市场上占据最大份额。
多户房屋开工下降3.1%至年率31.1万户，来到五个月低点。2月为持平。
“我们认为第二季住宅投资将会强力反弹，但这些疲弱趋势让我们的观点面临挑战，”摩根大通经济分析师DanielSilver说。
第四季住宅建筑支出下降，为三年来首次季度下滑。分析师认为第一季料再度下降。
上月，建筑许可年率下滑2.4%至99.0万户，预示未来几个月房屋开工减少。独栋房屋建筑许可小升0.5%，但多户房屋建筑许可下降6.4%。(完)
(编译 郑茵/徐文焰/侯向明/王兴亚；审校 龚芳/张荻)
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