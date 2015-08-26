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路透中文体育短讯 | 2015年 8月 26日 星期三 13:55 BJT

英国印地车手威尔逊伤重不治 周一离世

周日在美国宾夕法尼亚州参加印地车赛的英国选手威尔逊不幸遭遇严重的头部撞击，经救治无效于次日去世，年仅37岁。据悉，威尔逊被对手卡拉姆失事后飞散的赛车碎块击中头部，当即失去意识撞上墙壁。IndyCar母公司Hulman & Co的首席执行官迈尔斯在声明中表示：“这是印地赛车和全体赛车界极为悲伤的一天。”路透

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