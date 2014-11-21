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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 21日 星期五 10:06 BJT

美国核心通胀攀升 经济全面稳步增长

尽管汽油价格不断回落导致美国总体消费者物价增长停滞，但10月核心通胀压力攀升，巩固了美联储将在明年中升息的预期。周四公布的其他数据显示经济强劲增长，10月成屋销售增速为一年来最快，大西洋沿岸中部地区工厂活动扩张，至1993年12月以来最高水平。路透
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