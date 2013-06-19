美国核心通胀率出现持稳迹象 经济正在走强

* 美国5月消费者物价指数上涨0.1%

* 5月核心CPI较上年同期涨1.7%

* 核心CPI下滑可能结束，或令美联储宽心

路透华盛顿6月18日 - 美国通胀率在长时间下滑之后，于5月出现持稳迹象，或让一心避免任何通缩可能的美国联邦储备委员会决策者感到宽心。

劳工部周二公布，5月消费者物价指数(CPI)较前月微升0.1%，此前两个月曾下降；扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0.2%，略高于4月升幅。

核心CPI是美联储密切关注的指标，因其波动性较低，能够更好地反映物价趋势。该指数在5月较上年同期上涨1.7%。

这样的增幅与4月相当，暗示随着消费者需求的增强，一年前开始的核心通胀率下降趋势或许即将结束。

这令担心通胀大跌或导致物价与薪资循环下跌的美联储官员松了一口气。排除掉这一风险后，美联储可能会对最终缩小购债规模感到安心。

“通胀压力仍然不大，但下行动能已经减退，”道明证券利率策略师Eric Green说。

美联储周二召开为期两天的会议，料将维持购债刺激计划规模不变。

尽管5月核心通胀年率低于美联储2%的目标水平，但通胀持稳或许会令美联储最早在今年秋天更安心地削减经济刺激计划规模。

5月整体CPI较上年同期上涨1.4%，比前月增幅高0.3个百分点。

“经济表现不俗，”德意志银行分析师Carl Riccadonna说。“我认为美联储并不担心”通胀数据疲软。

欲浏览核心CPI图表，请点选：(link.reuters.com/guq93t)

欲浏览CPI图表图表，请点选：(link.reuters.com/duq93t)

欲浏览房屋开工图表，请点选：(link.reuters.com/gyh24t)

5月核心CPI上升，受助于服装价格上升0.2%及住房成本攀升0.3%。

市场普遍预计美联储更接近于削减刺激措施的力度，尽管今年美国上调了税率并降低了政府支出，但美国经济显示出韧性。美联储每月买入850亿美元公债，以压低借贷成本并刺激就业增长。

另一份报告显示，美国5月房屋开工率增幅低于预期，可能受到劳动力和原材料的限制；但总体趋势仍与楼市的复苏走势相符，将帮助抵消政策撙节措施对经济的拖累。

美国5月经季节调整后房屋开工上扬6.8%，年率升至91.4万户。4月房屋开工年率从85.3万户上修至85.6万户。

“我们看到的情况是楼市将继续改善，直至2014年，”PNC Financial Services资深宏观分析师Gus Faucher称。(完)

(编译 郑茵/梁睿雪/于春红; 审校 王丽鑫/徐文焰)

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