美7月通胀温和 为美联储采取更多宽松行动留空间

* 美国7月CPI连续第二个月较前月持平

* CPI较上年同期上涨1.4%,为2010年11月以来最小升幅

* 核心CPI较前月上涨0.1%,为2月以来最小涨幅

* 7月工业生产较前月增长0.6%

路透华盛顿8月15日电---美国7月消费者物价指数(CPI)连续第二个月较上月持平,而且较上年同期涨幅为逾一年半以来最小.这让美国联邦储备理事会(FED,美联储)有进一步放松政策的空间,以降低居高不下的失业率.

周三公布的其它报告显示,8月美国房屋建筑商信心升至逾五年最高,7月工业生产上升.但是,8月纽约联邦储备银行制造业指数下降.

通胀数据温和,让美联储采取更多货币刺激措施的可能性依然存在,即使就业增长与零售销售数据暗示经济活动在第三季初稍有起色.

分析师表示,经济成长依然疲弱,不足以降低仍高达8.3%的失业率.

"更让人担心的是失业率偏高,"宾州Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet表示."可能出台进一步的货币宽松错失,但可能会等到今年稍晚才会采取行动,预计要到11月选举过後."

CPI月率持平的的表现,与分析师预期的上涨0.2%相左.

劳工部表示,当月CPI年增率为上涨1.4%,创2010年11月以来最小增幅,且低於6月的上涨1.7%.

排除食品及能源後的核心CPI较6月上涨0.1%,此为2月以来最小涨幅,之前四个月的涨幅皆维持在0.2%.

7月核心CPI年增率则是上涨2.1%,为近一年来最小涨幅.

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**工业生产扩张**

第二份报告显示,7月工业生产成长0.6%,6月时为成长0.1%.在第二季成长放缓的情形下,该数据带来更多经济改善的希望.

工业生产扩张,加上意外强劲的零售销售数据及7月就业岗位成长,部分分析师因而认为联邦公开市场委员会(FOMC)今年可能不用推出第三轮买进公债计画.

"如果FOMC正等着看近期疲弱数据是否属於异常情况,那麽本月的数据似乎说明可能是那种情况,而这足以让美联储按兵不动."纽约FTN Financial首席经济学家Chris Low表示.

美联储官员将於9月12-13日开会,主席贝南克8月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的联储会议上的谈话,可能提供近期货币政策方向的线索.

贝南克於2010年利用这个论坛的机会,沟通将实施第二轮量化宽松的意图.

在欧洲未传出进一步的坏消息,以及预期美联储将延後采取行动的情形下,美国公债收益率(殖利率)上扬,延续两周来的升势.美元全面走强.美股收盘小升,指标标准普尔500指数收盘距离四个月高点仅不到1点之遥.

美国经济持续受到1月政府将大举缩减支出及加税的担忧打击.欧洲债务危机亦侵蚀信心;这场债务危机已经让欧元区经济有一只脚踏入了二度衰退.

Staples Inc (SPLS.O)公布季度业绩逊於预期,因北美、欧洲及澳洲需求欠佳,这促使这家美国最大办公用品连锁供应商调降年度获利及营收预估.

Staples表示,当前对於今年表现的预期是美国成长放缓,欧洲持续疲软.

**公用事业、矿业及制造业提升产出**

上月工业生产扩张,是因为公用事业及矿业产出大增.

制造业成长0.5%,增幅持平於6月,但汽车生产占制造业成长很大一部分.但由於汽车销售在所得成长不振且高失业率的情况下走软,制造商可能会被迫缩减生产.

7月每周平均实质所得持平,经通胀调整後仅较上年同期成长0.6%.

纽约联邦储备银行报告显示,纽约州制造业活动於8月萎缩,为2011年10月以来首见.

"有迹象显示制造业活动将会持续走弱."纽约摩根大通分析师Daniel Silver表示.

"汽车生产排程显示8月生产料降温,多数制造业调查在近几个月来恶化.出口可能会走低,因外国成长不济."

上月通胀是受到能源价格下跌0.3%影响,抵销了食品价格上涨0.1%的效应.

美国大部分地区面临乾旱问题,恐将在未来数月提高食品价格,但对於通胀的冲击可能不大,因食品占CPI的权重仅14.2%.(完)

--编译 张涛/张明钧;审校 徐文焰/张涛/张若琪

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