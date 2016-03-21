焦点：市场认为美国通胀上升 尽管美联储持怀疑态度

2015年8月3日，美国加州帕萨迪纳市一家劳尔夫超市内的各种家乐氏谷类食品。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透纽约3月18日 - 信贷危机后通胀率基本为零，但市场指标目前显露出投资者认为通胀呈上升之势的迹象，尽管美国联邦储备委员会(美联储/FED)持怀疑态度，而且美国经济增长相对缓慢。

美联储主席叶伦及其他高层决策者并不相信通胀正在升温并到了足以支持加息的程度。但通膨保值债券和美元走势显示，意图从通胀上升中获利的交易正重新兴盛起来，尤其是在石油等大宗商品价格自数年低位反弹的情况下。

投资者认为大宗商品价格反弹以及美联储基调偏于温和，是通膨挂钩资产将录得更强劲表现的诱因，包括美国财政部发行的对抗通膨型债券(TIPS)。与此前近三年相比，目前有更多的资金投入到专注于通膨保值的固定收益基金。

“这并不是一种假象，而是市场的合理转向,”Wells Fargo Fund Management旗下首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

债市尤其反映出通胀情绪转升，五周前曾因美国油价大跌至12年低位而受挫。

由于有迹象显示，美国核心通胀率加速上升，TIPS损盈平衡通胀率已从2009年初创下的最低水平回升。

“我们可能会看到通货再膨胀，这或许能使我们恢复正常状态，”Jacobsen说。

五年期TIPS损盈平衡通胀率周五升至去年7月以来最高水准1.54%，尾盘回落至1.51%。10年期TIPS损盈平衡通胀率触及11月以来最高水准1.64%，随后略微回落至1.62%。

**TIPS的热度上升**

TIPS损盈平衡通胀率自2月11日触底后回升，引发新一波投资债券的热潮。

路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，截至3月16日的一周，专注TIPS的基金(包括交易所上市基金(ETF))管理的资产规模增至475.5亿美元，创2013年6月以来最高水平。

“结构性产品投资者重新投向这一资产类别。其中部分投资者多年都未投资这类资产，”巴克莱驻纽约的全球通胀相关研究负责人Michael Pond说。

巴克莱编纂的指数显示，自2月中以来投资TIPS的回报率为1.13%，而投资常规美国公债录得1.19%的亏损。不过，同期垃圾债券和标准普尔500指数.SPX的投资回报更可观，分别为8.57%和12.18%。

**美联储心存戒慎**

尽管市场显示通胀可能加速上升，但美联储认为海外经济带来下行风险。中国经济成长疑虑未除，而欧元区及日本则可能进一步宽松货币。

可以确定的是，产油大国若未能达成冻产协议，导致油价恢复跌势，则美元持续反弹及/或全球进一步浮现疲弱迹象，将令透过通胀策略所取得的获利一扫而空。

美联储官员本周召开政策会议时将今年升息次数预估腰斩至两次，主席叶伦周三在记者会中则表明，她不确信美国核心通胀已然上升。

美国扣除能源及食品后的核心消费者物价指数(CPI)年增率达2.3%，为2012年5月以来最高。

“尽管数据增强，但联邦公开市场委员会(FOMC)仍质疑核心通胀是否确实在增强，”美银/美林分析师周五表示。

“在我们看来，由于市场认同美联储毕竟可创造通胀，重点是存在损盈平衡通胀率的上行风险。”

石油引发风险资产涨势图表：tmsnrt.rs/1Um6HZG

美国通胀图表：here

美国CPI及个人消费支出(PCE)图表：tmsnrt.rs/1QoX3pE

(完)