芝加哥联储总裁称通胀需要更加强劲 美国今年才可能升息四次

路透马德里3月27日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在马德里一场活动中表示，美国今年升息四次的可能性还称不上肯定，通胀需出现更强劲的提升。

埃文斯表示，2017年升息三次“看似可能”，但补充表示也有可能升息两次或四次。

“我还没看到数据出现，也没有那样的信心，”被问及升息四次的可能性高不高时，埃文斯如此表示，“如果我认为自己倾向2017年升息四次，前提是通胀要出现更强劲的推升，我认为长期通胀预期也要同时出现有意义的增长。”

对于自认美联储将于何时开始缩减资产负债表，埃文斯并未详加说明，但他表示联储已有所讨论，不只是时间点，还包括缩表的速度。

“我个人的观点是，我们将会到达...开始进行缩表的时间点，我们应该要传达一种观念，即此事要以非常有纪律、获得充分理解、或许也能有效控制的方式进行。”(完)