综述：美国消费者支出和核心通胀增长 反应成长势头支持年内升息

路透华盛顿9月28日 - 美国8月消费者支出强劲增长，一项衡量通胀的关键指标小升，反映出美国经济增长势头强劲，可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在全球经济疲弱的大环境下开始升息。

美国商务部周一表示，8月消费者支出增长0.4%，7月数据被上修至增长0.4%。

该数据对第三季成长而言是个好的迹象。

“该数据凸显出消费者领域的表现仍然良好，”RBS证券分析师John Hoff表示。

报告可能有助于投资者接受美联储主席叶伦上周四发表的观点，即经济增长强劲，足以为今年升息提供依据。纽约联储总裁杜德利周一也表示，联储可能在年内升息，最快可能在10月。

投资者一直对年内升息心存疑虑，很多人押注在明年3月前联储不会采取行动。

但在消费者支出数据公布后，美元走坚，美国公债收益率上扬，反应部分投资者提前了对联储升息时间的预期。

接受路透调查的分析师之前预计，上月消费者支出增长0.3%。消费者支出在美国经济活动中的占比超过三分之二。

这份报告是反应美国经济强势增长的最新数据，近期对中国成长放缓的忧虑在全球金融市场掀起轩然大波，促使美联储在9月稍早的会议上保持利率不变。

美国经济第二季以3.9%的环比年率强劲增增长。

上月，诸如汽车等耐用品支出增长0.9%。公用事业等服务支出跳升0.5%。

8月个人所得增长0.3%。

总体通胀仍然低迷，因油价在低位徘徊。8月通胀同比仅小升0.3%。

不过，扣除食品和能源的核心通胀按年跳增1.3%，7月增幅为1.2%。核心通胀是美联储用于衡量通胀趋势的关键指标。

尽管消费者支出数据利好，但美国楼市反弹看似有些放缓，美国8月成屋待完成销售指数较上月下降1.4%，至109.4，预估为上升0.4%。