综述：美国9月消费者物价因油价下滑而承压 但通胀将蓄势上扬

路透华盛顿10月15日 - 美国9月消费者物价创下八个月来最大降幅，主因汽油成本下滑，但其他商品及服务价格稳步上扬，则意味着通胀将蓄势上升。

劳动市场传出喜讯，周四出炉的其他数据显示，上周初请失业金人数降回42年低位。裁员水位极低加上基础通胀缓步走坚，均让美国联邦储备委员会(美联储/FED)保持今年升息的可能性。

“今天的报告让我们更加认为美国经济仍处于正轨，应有助于美联储对愈发接近达成两大使命更有信心。我们预期首度升息时点会落在12月，”UniCredit Research首席分析师Harm Bandholz表示。

劳工部发布，消费者物价指数(CPI)继8月下滑0.1%后，9月下降0.2%。9月CPI较上年同期则持平，为四个月来首见；8月则上扬0.2%。

9月份不包括食品和能源成本的核心CPI上升0.2%，8月为上升0.1%。9月份核心CPI较上年同期上升1.9%，为2014年7月以来最大同比升幅；8月份升幅为1.8%。

美联储追踪的是不包括食品和能源的个人消费支出物价指数，该指数低于核心CPI。低通胀是美国今年加息的主要障碍，美国的通胀率长期来一直固守在美联储2%的目标之下。

上述数据推动美股结束两日连跌上扬，美国公债价格则下跌，而美元兑一篮子货币上涨。

**美联储内部意见不一**

美联储高官对于是否收紧货币政策意见不一，美联储理事布雷纳德和塔鲁洛本周表示反对加息，而美联储主席叶伦和副主席费舍尔近期则表示支持今年加息。

由于美元上涨、油价下跌以及全球经济乏力，美国经济活动表现疲软，再加上过去两个月美国就业增长放缓，这些都给有关美联储近期或加息的预期泼了冷水。

但就业增长放缓与极少量的裁员相互矛盾。美国劳工部在另一份报告中公布，10月10日止当周经季节调整的美国一周初请失业金人数减少7,000人至25.5万人。

前次初请失业金人数达到这一水平是在7月，为1973年11月以来最低水平。美国8月和9月非农就业岗位平均增加139,000个，为去年1月以来最低的两个月增幅。

鉴于职位空缺数达到纪录高位，当前就业增长放缓让人有些不解。一些分析师称，招聘节奏放缓是因为雇主找不到适合空缺职位的员工。

“初请失业金数据依然没有出现上行趋势的苗头，令我们进一步认为，过去两个月就业增长突然放缓的主因是短期波动，而非长期趋势发生了基本面变化，”High Frequency Economics的美国首席经济学家Jim O'Sullivan称。

美国一周初请失业金人数四周均值降至1973年12月以来最低水平，该指标一般被认为能更好地反映就业市场的趋势，因其平抑了单周波动情况。

通胀报告显示，美国9月汽油价格下降9.0%，创1月以来最大降幅。8月份降幅为4.1%。

美国9月食品价格上涨0.4%，为2014年5月以来最大升幅，租赁价格上涨0.4%。医疗、家装及个护产品价格上涨，但服装价格下跌，新车及二手车、卡车价格也下降，航空价格下滑。

虽然通胀报告和申请失业金数据部分缓解了对美国经济的担忧，但制造业依然是个软肋。另有报告显示，美国纽约州和大西洋沿岸中部地区10月份制造业活动萎缩。

“考虑到美元走强，我们认为制造业不是2015年经济增长的推动力，而新兴市场的动荡或许加剧疲软程度，”RDQ Economics驻纽约的首席经济学家John Ryding称。

美国请领失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w

通胀数据图表： here

纽约制造业数据图表： link.reuters.com/xej62w

(完)