美国通胀小幅攀升 就业市场供应吃紧-美联储褐皮书

路透华盛顿6月1日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从4月到5月中，美国多数联储地区通胀压力小幅攀升，报告还指出，美国企业的劳工成本增加。

褐皮书指出，尽管就业岗位增长“温和”，但就业市场供应看似在不断收紧。

“我们注意到，多数联储地区的就业市场供应普遍吃紧，”美联储表示，这里所指的是12个地区联储，“多数地区的价格压力有所增加。”

此份褐皮书可能使美联储决策者在考虑未来几个月是否升息时，对于通胀正在向其设定的2%目标回升更加有信心。

褐皮书称，经济温和增长，自2007-2009年经济衰退以来，褐皮书对经济增长的描述一贯如此。

褐皮书称，就业市场供应收紧，看似推高了南部部分地区入门级和较低技能要求岗位的薪资，而西部和中西部部分地区的企业报告，较高技能要求岗位的薪资压力增加。

在包括新英格兰各州的纽约联储地区，报告薪资上涨的受访服务业企业所占的比率很大。

很多经济学家将薪资增长视为通胀加速的先兆。

此份褐皮书是由明尼阿波利斯联储根据2016年5月23日前收集的数据整理完成的。(完)