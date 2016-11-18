综述：美国通胀与就业数据强劲 12月升息理由更加充足

路透华盛顿11月17日 - 美国消费物价10月录得六个月来最大涨幅，受汽油与房租上升提振。这显示通胀增强，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)扫清12月升息之路。

周四公布的其它数据亦增强了下月升息的前景。数据显示上周初请失业金人数降至43年低点，10月房屋开工激增至九年高位。

这些数据显示第四季初经济形势乐观。与此同时，美联储主席叶伦在国会表示可能“相对很快”地升息。

“今天的数据给美联储提供了更多支持下月升息的证据，”Navy Federal Credit Union的公司经济学家Alan MacEachin表示，“目前唯一可能阻止行动的是12月初的就业报告特别糟糕，而这种可能性充其量微乎其微。”

劳工部发布，10月消费者物价指数(CPI)较上月上扬0.4%，9月为上升0.3%。10月CPI较上年同期上扬1.6%，为2014年10月以来最大涨幅；9月为增长1.5%。

由于医保成本在近期大涨后放缓，使得10月基础通胀持续减缓。但在租金上扬的情况下，这股趋势不太可能持续下去。

10月扣除食品和能源的核心CPI攀升0.1%，与上月升幅一致。10月核心CPI年增率则自上月的2.2%降至2.1%。

美联储所设定的通胀目标为2%，目前衡量通胀的指标则位于1.7%。

美元指数上扬，美国公债价格则下跌。PHLX房屋类股指数上涨0.83%，表现优于美国股市大盘。

劳工部在另一份报告中称，11月12日止当周经季节调整后的初请失业金人数减少1.9万至23.5万人，为1973年11月以来的最低水平。

这是初请失业金人数连续第89周处于30万大关下方，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模要小得多。30万是反映就业市场状况强劲与否的分水岭。

通胀率上升、零售销售强劲、楼市及制造业改善，加上就业市场正在接近充分就业，这些或可满美联储在12月13-14日政策会议上加息的条件。

美联储主席叶伦周四在国会听证时表示，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。

美联储本月维持利率不变，去年12月实施了近10年来的首次加息。

**经济表现强劲**

到目前为止，数据显示经济增长在第四季初加速。

亚特兰大联邦储备银行周四将其对第四季国内生产总值(GDP)增长环比年率预估上调0.3个百分点至3.6%。第三季经济增长2.9%。

一连串乐观的数据表明，总统当选人特朗普接手的经济状态将是稳健的，这归因于奥巴马政府的经济政策。

“特朗普似乎运气特好，在多年来经济最强劲、最接近充分就业的时期接掌政权，”MUFG Union Bank首席分析师Chris Rupkey表示。

上月，汽油价格跳涨7.0%，占了过半的消费者物价指数(CPI)升幅。上月房屋租金也增长0.4%，自此前一个月则是上升0.3%。

上月家庭对一系列其他商品与服务的支出亦见增长，包括新车、服饰、教育、汽车保险与烟草。

不过食品价格连续第四个月维持不变，在家消费的食品连续第六个月下滑，对上述数据产生一定抵消。医疗保健费用则是连续第二个月维持不变，处方药价格经过9月劲升后，10月升幅也较为缓和。

劳动市场坚挺与租金上扬，令楼市获得拉抬。商务部的另一份报告中表示，上月经季节调整的房屋开工跳升25.5%，年率为132万户，为2007年8月来最高水平。

该数据的百分比涨幅为1982年7月来最大。上月所有四个区域的房屋开工皆为增长。住房市场占比最高的独栋房屋则跳增10.7%，至九年高位。变动较大的多户房屋开工激增68.8%。

美国初请失业金互动图表：tmsnrt.rs/2gbkbf2

美国通胀(CPI)互动图表：tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国房屋开工、建筑许可：tmsnrt.rs/2eiC6xE

(完)