分析：医疗成本与房租推高通胀 美联储可能更早升息

路透华盛顿5月29日 - 美国通胀率转升，可能导致美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员升息，比金融市场预期得更早，且稍微更加积极。

美联储反复表示通胀率过低，但价格上涨反映某些领域的情况出现了变化，可能在未来一段时间对物价构成上行压力。

RBC Capital Markets资深分析师Jacob Oubina表示，“这种上涨可能不仅仅是昙花一现。”

其中有两个领域尤其可望将通胀率推向2%的美联储目标：医疗成本和房租。分析师称，这两个领域的成本上升轨迹不太可能在近期发生改变。

还有一项更为根本性的因素--薪资，也可能很快发挥影响。

去年削减发给医院和医生的联邦医疗补助计划(Medicaid)支付，帮助抑制了通胀。但现在这个因素消失了，4月医疗成本涨幅触及七个月高位。

与此同时，美国人放弃自置住房的潮流推高了房租。住房成本接近占到消费者物价指数(CPI)的三分之一，而房租是住房成本的核心。上个月住房成本录得六年来最大的同比升幅。

这些因素推动4月CPI涨幅上升至2%，而剔除食品和能源的核心CPI涨幅则升至八个月高点1.8%。

美联储关注另一项通胀指标，所谓的个人消费支出(PCE)物价指数往往更低一些。但周五公布的数据料将显示，4月PCE物价指数涨幅上升，核心PCE物价指数涨幅触及1.4%的一年多高位。

仅仅几个月前，多数美联储官员预测2014年第四季核心PCE物价指数涨幅为1.4-1.6%，而上述4月预估数据就将升至该区间的下档。备受关注的克利夫兰联邦储备银行预估认为5月该指标将达到1.5%。

RDQ Economics的首席经济学家John Ryding表示，“我们认为一些美联储决策者和许多市场参与者都过于自满了。”

欲浏览通胀情况图表，请点选：link.reuters.com/tab79v

**达到通胀目标**

金融市场预计美联储将至少等到明年中期才会开始收紧政策。但如果通胀意外加速上升，政策预期可能会大幅转向。美联储自2008年12月以来把利率维持在近零水准。

纽约联储对一级市场交易商的最新调查发现，分析师预测美联储可能在核心个人消费支出(PCE)物价指数达到1.8%时升息。如果当前预估准确的话，升息时间或将早于市场预期。

亚特兰大联储的4月“粘性”CPI指标创12个来最大升幅，这或许是一项预警信号。该数据追踪的是一系列价格倾向于稳定的商品。

“通胀率比决策者认为的要更接近美联储目标，”三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey称。

但在美国市场，指标10年期公债收益率近期降至2.5%下方的11个月低点，投资者认为，这暗示美联储可以慢慢升息。

“投资者可能预测，超宽松货币政策在未来可以再持续长一点时间，”Edison Investment Research驻纽约总裁Peter Molloy称。

的确，很多分析师表示，出租房空置率和住房自有率下降，可能令租金继续保持上升压力。同时今年开始实施的奥巴马医保法案，扩大了医疗补助计划的覆盖范围，导致医疗服务需求增加，目前已经供不应求。

迄今为止，薪资一直未能起到推升通胀的作用。

过去12个月，平均时薪仅上升1.9%，刚刚脱离衰退后的低位。

但从全美独立企业联盟(NFIB)到费城联储的一系列调查发现，企业正在不断加薪来留住并吸引雇员。

“这是好事，但在全国范围内还不是普遍趋势，”富国银行证券的资深分析师Sam Bullard称。(完)

(编译 石冠兰/王翔琼；审校 张涛/郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。