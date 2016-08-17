综述：美国通胀表现逊色 但经济动能仍在升温

路透华盛顿8月16日 - 美国消费者物价7月持平，但工业生产和房屋建筑均增加，表明经济活动升温，这有可能推动美国联邦储备理事会(美联储，FED)今年加息。

纽约联储主席杜德利周二表示，美联储下月可能加息，指因就业市场趋紧开始刺激薪资增长加快。

“住房开工和工业生产数据强劲，将支撑美联储对经济成长动能已反弹的信心，有望支持短期内加息偏向，”道明证券(TD Securities)首席副分析师Millan Mulraine表示。“然而，由于通胀迟滞，所以谨慎的理由仍强大。”

7月CPI较前月持平，之前连续两个月增长0.2%，7月CPI较上年同期增长0.8%，6月为增长1.0%。

扣除食品和能源物价的核心CPI在7月较前月小幅上升0.1%，此前三个月均为上升0.2%。7月核心CPI同比上涨2.2%，6月涨幅为2.3%。

纽约联储总裁杜德利称，鉴于有证据显示薪资上涨和劳动市场趋紧有可能提振通胀，“有可能”在9月20-21日政策会议上升息。亚特兰大联储总裁洛克哈特也表示，下个月升息是有可能的。

美联储官员们认为就业市场达到或接近充分就业。据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch工具，在杜德利讲话后，金融市场走势显示预期美联储12月会议升息机率为58.9%，高于周一晚的46.7%。

不过通胀数据疲软压低美元指数。杜德利的讲话则令美股从纪录高位下滑。美国公债收益率(殖利率)上升。

**通胀低迷只是暂时情况**

随着租金和医疗成本继续上升，一些分析师认为7月基础通胀放缓的情况不会持续下去。上个月的医疗成本在6月已上升0.2%的基础上又攀升了0.5%。

医院服务、就医和开处方的成本也出现上升。租金上涨了0.3%。

但汽油价格7月下跌了4.7%，给美国民众带来一些宽慰，这是汽油价格自2月以来首次下滑。

食品价格连续第三个月下跌，肉类、蛋类、奶制品和谷物的价格都下滑。新车价格则出现2月以来的首次上涨，服装价格保持不变。

**工业生产上升**

周二的另一份报告显示，美联储称，美国7月工业生产增加0.7%，6月为增长0.4%。

工业生产是受到制造业生产跳增0.5%的提振，这个增幅为2015年7月以来最大。

尽管通胀形势温和，经济增长速度仍较上半年平均的1.0%加快。

较以往暖和的天气帮助公用事业产出提升2.1%。矿业产出增长0.7%，因油气钻探活动增加4.9%，暗示能源相关行业对企业支出的拖累正在缓和。

“总体而言，这些因素说明，美国工业部门的前景温和改善，支持了我们对于2016年下半年经济增长将更加稳健的预期，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz说。

第三份报告中，美国商务部称7月房屋开工增长2.1%，经季节调整后的年率达到120万户，为2月以来最高。

有人认为住房建设投资在第二季出现两年多来的首次下滑后，将进入反弹。而本次公布的房屋开工数据正好支持了这种观点。

在工业生产和房屋开工数据出炉后，亚特兰大联储将第三季GDP增长环比年率预估调升0.1个百分点至3.6%。

楼市走强提振家得宝(Home Depot)(HD.N)等家居装饰类零售企业。该公司周二调升全年获利预估，此前公布季度营收增长6.6%。

7月独栋房屋开工上升0.5%，年率为77万户，也是2月以来高位。

波动较大的多户房屋开工增长5.0%，年率为44.1万户。五户及以上多户房屋的开工跳增至2015年9月以来最高水平。

美国核心CPI与核心PCE物价指数对照图表： tmsnrt.rs/1QoX3pE

美国CPI相关图表： tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国房屋开工与建筑许可图表： link.reuters.com/mek83w

美国工业生产与产能利用率图表： link.reuters.com/var62w

(完)