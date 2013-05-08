美国通胀率低于目标 美联储受考验

路透华盛顿5月8日 - 美国通胀率约是美国联邦储备委员会(美联储/FED)目标2.0%的一半，美联储因此面临一大考验，一些专家怀疑美联储积极的买债计划是否需要加快脚步。

美联储于金融危机期间，在2008年底将官方利率实际上降至零水准。自此之后，已买进超过2.5兆(万亿)美元的债券以提振贫乏的经济成长及降低失业率。

尽管采取了上述行动，美联储偏爱的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数却降至三年半低位1.0%。

再者，以美联储本身的预测来看，通胀率低于其目标的情况可能还会持续个几年。

“他们表示，他们将以确保未来通胀率为2.0%的方式来制定货币政策，”密西根大学福特公共政策学院经济学教授Justin Wolfers表示。

“目前，他们预期会低于该水准，而失业率离谱的高，因此美联储本身的架构表示他们需要采取更多的刺激行动。

如果通胀率持续下降，这有可能发生。

“我很愿意守住通胀目标。如果我们说目标是2.0%，我们应该要达到2.0%，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上个月对记者表示。

**安于其他指标的表现**

然而目前而言，美联储官员并不认为该数据下滑是值得忧心的通缩威胁讯号。

上周政策会议中，美联储决定继续执行每月购买850亿美元债券的计画，宣布该政策的声明中并没有透露出任何慌乱的讯息。

声明中，美联储仍形容通胀“略低于”其目标的说法，沿用12月以来的一贯说词。

官员们对于通胀预期保持稳定感到放心，而通胀预期被视为实际通胀的领先指标。

被视为是投资人通胀预期的美国公债与通膨保值债券(TIPS)之间的收益率(殖利率)利差今年以来逐步下滑，降至去年秋天以来的新低，但仍远高于2012年所见低点，当时美联储还没推动最新的第三轮量化宽松买债计画。

的确，亚特兰大联邦储备银行根据债市数据编制的每日通缩机率指标目前读数为零，自2月以来就持平于此一水准。

然而美联储官员们所关切的通涨指标、与更加广为接受的消费者物价指数(CPI)间的落差加大，也可能让决策者略感宽心。CPI通胀一直以来处于较高水准，可能意味着PCE物价指数涨幅下滑只是暂时现象，若经济一如预期地在2013年底前恢复成长，则PCE物价指数可望反转回升。

3月PCE物价指数年增率仅1.0%，核心PCE物价指数则仅上涨1.1%，然而当月CPI年增率为1.5%，核心CPI更是上涨1.9%，这是10年来两个核心物价指数差距最大的一次。

“美联储可能认为，两项指标分道扬镳，显示现在要担心通缩还为时过早，”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy表示。

“若核心CPI也呈现下行趋势，那么美联储将更有可能认定通帐预估应该下修。”

**无处不在与时隐时现**

两个数据之间存在差异是由房价和食品价格趋势所导致的，而且二者计算方法也有不同。

CPI包括的是一系列固定的商品类型，PCE则考虑到了消费者替换涨价商品的可能性，例如咖啡与茶。

二者定义商品的方法也有不同。例如，PCE和新价格指数包含了食品服务。因此近来食品服务成本增长放缓影响到了核心PCE价格指数，但没有冲击到核心CPI。

而房价也是一个重要因素，房价在CPI中扮演的角色重要得多。在2006-2012年房价大跌的时候，CPI通胀率也降到低于PCE通胀的水平，但现在走势正在逆转。

一系列信号暗示，在2013年第一季即将结束的时候，经济成长大幅放缓，这既敲响了警钟，也有助于平息有关美联储购债计划的传闻。

指标10年期美国公债收益率(殖利率)3月触及略高于2.0%的水平，但上周跌至四个月低点1.63%，因投资者对经济成长的忧虑日增。

但周五公布的一份报告显示，尽管美国政府收紧财政政策，但就业增速仍高于预期，扶助打压了对通缩风险的忧虑情绪，10年期美国公债收益率也回升至1.78%。

“我并没有从劳工成本和通胀预期等与通胀相关的数据中看出通缩的威胁，因此它引发担忧的可能性下降，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O’Sullivan说。

已故货币经济学家Milton Friedman有一套有名的论调，即通胀“无处不在，永远是一种货币现象”。

但当前通胀低于目标水平也提醒我们，像联邦预算这些其它因素也有助于决定到底有多少资金能进入实体经济。

如果一如分析师预期般，随着美国撙节措施的影响褪去，经济成长提速，那么美联储的通胀指标也可能会随之一同上涨。(完)

(编译 张明钧/戴素萍/梁睿雪; 审校 高琦)

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