通胀和楼市数据直指美国成长迟滞 联储无迫切升息压力

* 2月房屋开工下降0.2%

* 建筑许可攀升7.7%，但独栋房屋建筑许可下降

* 2月消费者物价指数小涨0.1%，但食品价格跳升

路透华盛顿3月18日 -美国2月通胀偏低，房屋开工连跌第三个月，为美国联邦储备委员会(FED/美联储)提供了在逐步缩减购债规模的过程中，保持低利率的充裕空间。

数据显示，首季美国经济成长迟滞，因异常寒冷的天气干扰了经济活动。不过，上月建筑许可增加，使投资者对一旦天气转暖，经济活动将加速持谨慎乐观态度。美联储今天开始为其两天的政策会议。

渣打银行驻纽约的分析师Thomas Costerg表示，“经济不太热，也不太冷。对楼市而言，冬季的表现通常较为艰困，没有通胀将大幅攀升的迹象。”

美国劳工部周二公布，2月消费者物价指数(CPI)连续第二个月小涨0.1%，，因汽油价格回落抵销了食品价格录得近两年半来最大单月涨幅所产生的影响。

在截至2月的一年间，消费者物价仅上扬1.1%，低于1月1.6%的增幅。2月物价同比增幅为四个月来最低。

扣除波动性较大的能源和食品价格，2月核心CPI连续第三个月攀升0.1%。同比增幅持稳在1.6%。

美联储设定的通胀目标为2%。通胀低于目标，使联储官员可能不急于上调目前处于近零水平的指标隔夜利率。

不过，他们已暗示将继续推进缩减刺激规模的计划。

“没有很多迹象显示通胀未来将攀升还是走低，”摩根大通驻纽约的分析师MichaelFeroli表示，“这应使美联储得以继续保持有利于成长的政策。”

预计美联储官员将在周三结束政策会议时宣布，将每月购债规模再减100亿美元。

另外，企业圆桌会的一项调查显示，美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善，资本支出和招聘都计划增加，尽管他们预计今年经济仅小幅成长。

在一次电话会上，当被问及执行长们是否认为他们有定价权时，美国电话电报公司董事长兼首席执行长RandallStephenson表示，调查未涉及定价问题，但他补充说，他认为多数企业正处于“类似低通胀的环境”中。

“我们都是根据通胀将继续保持在低位的预期来制定业务计划的，”Stephenson说，他还是企业圆桌会的主席。

**天气干旱因素**

美国西部天气干旱可能令上月食品价格上升了0.4%，为2011年9月来最大升幅。肉、鱼、家禽、鸡蛋、蔬菜和水果价格大涨。

在核心CPI内，居住成本上升0.2%是核心CPI上涨的主要原因。另外医保、休闲和新车价格也上升。但香烟、二手车、服装和家具成本下降。

美国商务部在另一报告中公布，2月房屋开工下降0.2%，经季节调整年率为90.7万户。1月房屋开工大跌11.2%。

严寒天气可能限制了上月的建筑业活动，东北部地区房屋开工骤降37.5%，但中西部和南部地区则出现猛增。

在去年夏季抵押贷款利率上升后，楼市失去了动能。高房价和市场缺乏供应也限制了购房活动。

“随着天气正常化，未来几个月可能出现反弹，但一旦补涨的阶段结束，房屋开工的潜在步幅仍成问题，”苏格兰皇家银行分析师GuyBerger表示。

上月独栋房屋开工上升0.3%，多户房屋开工下降1.2%。

2月建筑许可增加7.7%，至102万户，结束三个月连跌。独栋房屋建筑许可减少1.8%，而多户房屋建筑许可猛增24.3%。(完)

(编译/审校 母红/李军)

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