美国通胀显露企稳迹象 继续支撑美联储年内削减购债的预期

6月7日在阿肯色拍到的一位女子在沃尔玛超市购物的场景。 REUTERS/Rick Wilking

* 6月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.5%

* 核心CPI连续第二个月上升0.2%

* 报告显示通胀下降趋势减弱

* 6月工业生产增长0.3%

路透华盛顿7月16日 - 美国6月消费者物价上涨，而且基础通胀压力显露企稳迹象，继续支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年稍晚将缩减购债规模的预期。

虽然通胀温和，但上月数据应该有助于减轻部分美联储官员对于物价压力过低的担忧。

“通胀正在触底，下半年可能小幅上升，”Moody’s Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示，“对于美联储来说，通胀温和加速是好消息。”

美国劳工部周二公布，6月CPI较前月上涨0.5%，为2月以来最大涨幅。5月为上升0.1%。

6月CPI较上年同期上升1.8%，高于5月的1.4%，而且也是2月以来最大涨幅。

剔除能源与食品的核心CPI较前月上涨0.2%，涨幅与上月相同。核心CPI较上年同期上涨1.6%，为2011年6月以来最小涨幅。5月核心CPI上涨1.7%。

虽然总体与核心CPI涨幅都低于美联储2%的目标水平，但6月消费物价报告显示出通胀下滑的压力减弱。

核心CPI月度变化的稳定迹象，符合美联储主席伯南克的论断，即通胀率下降是暂时现象。

伯南克上月表示，美联储可能在今年稍晚的时候开始缩减购债规模。分析师预期美联储将在9月开始减少购债。

“最近两个月核心通胀月率没有进一步放缓，有助于美联储按计划缩减购债，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

图表 - 美国消费者物价: (link.reuters.com/duq93t)

图表 - 工业生产: (link.reuters.com/vaw93t)

图表 - 房屋建筑商信心: (link.reuters.com/fyc24t)

**成长前景向好**

分析师称，未来几个月核心CPI同比增幅可能进一步下滑，但随着下半年经济成长加速，这种趋势或发生逆转。

他们预计失业率下降将促进工资上升。

美联储另一份报告显示，6月工业生产增长0.3%，优于5月的持平，这也支撑了对经济前景的乐观态度。

数据显示制造业产出增长0.3%。分析师称，这表明第二季末经济活动有些升温。4-6月GDP环比年率增幅料在0.5-1.0%之间，远低于第一季的1.8%增速。

“如果制造业成长有望在下半年加速，加之楼市稳步复苏，这些因素都将支持下半年的经济成长，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高，因即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升，市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。

数据对美国金融市场影响不大，投资者静候美联储主席周三的国会作证。(完)

(编译/审校 张涛/李爽/张荻)

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