美国当前无需实施负利率 不同于欧元区--欧洲央行副总裁

路透纽约州4月13日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，美国当前没有必要实施负的存款利率，与欧元区的情况不同。

美国虽然远未到强劲的程度，但一直稳步增长，而且通胀率在今年稍早触及金融危机后低点后也有一些改善。

另一方面，冈斯坦西欧表示，欧元区接连几个月的主要通胀率为负值。

“我们在截然不同的时空，”冈斯坦西欧在演讲后回覆提问时表示。“目前美国没必要这么做。”

冈斯坦西欧在由Levy Economics Institute所主办的会议上，就艰困全球经济下的货币政策发表演说。(完)