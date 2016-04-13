美国当前无需实施负利率 不同于欧元区--欧洲央行副总裁

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约州4月13日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，美国当前没有必要实施负的存款利率，与欧元区的情况不同。
美国虽然远未到强劲的程度，但一直稳步增长，而且通胀率在今年稍早触及金融危机后低点后也有一些改善。
另一方面，冈斯坦西欧表示，欧元区接连几个月的主要通胀率为负值。
“我们在截然不同的时空，”冈斯坦西欧在演讲后回覆提问时表示。“目前美国没必要这么做。”
冈斯坦西欧在由Levy Economics Institute所主办的会议上，就艰困全球经济下的货币政策发表演说。(完)
(编译 徐文焰/戴素萍 审校 于春红/张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。