路透调查：华尔街投行更加确信6月升息

路透纽约3月6日 - 华尔街最大的银行中很多都更加确信美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在6月升息。周五公布的2月就业报告强劲，失业率触及逾六年半低位，暗示经济持续增长。

16家美国一级交易商中9家预期美联储2015年6月升息，2月6日调查是19家中有10家这样预期。除一家外，其余一级交易商全部预计今年升息一次以上。一级交易商是那些与美联储直接交易的银行。

尽管预计年中升息的分析师仅略超半数，但六家交易商称，过去一个月他们对美联储三个月后升息的信心增强。

对今年年底时联邦基金利率水平的预测中值为0.875%，明年底为2.375%，2月路透调查的预测中值分别为0.75%和2.125%。

自2008年金融危机以来，美联储一直将利率维持在接近零的水平。美联储购债计划已经在去年10月结束。美联储主席叶伦反复表示，决策者决定升息时间时会保持“耐心”。叶伦在12月和1月解释道，只要声明中保留“耐心”，就意味着此后两次会议内不会加息。

但分析师称，周五的就业报告显示2月美国就业岗位增加29.5万个，远超过预期，这意味着美联储可能更加积极地收紧政策。

“周五就业报告强劲，给予美联储灵活性，可以很快地在声明中弃用‘耐心’一词，”瑞士信贷的分析师Dana Saporta称，该分析师预计6月升息。“现在的政策是用于应对紧急情况的，而我们自2009年起已经在复苏。”

分析师平均预计美联储在2015年上半年升息的机率为47.5%。预计年中升息的九名分析师中，七名回答了有关年中升息机率的问题，他们的预测中值为55%。

周五交易员消化美联储政策收紧脚步可能更加急促的可能性，不过市场利率走势显示，交易员仍普遍预测首次升息最可能在9月。

联邦基金利率期货合约周五显示，交易员预计6月升息的机率仅为22%。据芝加哥商业交易所(CME)Fed Watch，首个押注升息机率高于50%的合约是2015年9月合约，显示机率为66%。

高盛分析师Jan Hatzius对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，他预计美联储将在9月前升息。高盛没有参与此次路透调查，其它五家交易商也没有参与。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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