综述：美国1月批发库存增加 但劳动力供应收紧或促使联储在年中升息

综述：亚洲制造业第二季开局强劲 预示全球经济保持稳健
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透华盛顿3月10日 - 美国1月批发(趸售)库存意外增长，而批发销售却录得2009年以来最大月度跌幅，从而导致库存销售比增至逾五年半最高。
尽管从常理来看，这预示批发库存过剩，企业将忙于消化库存，无暇考虑增加库存，可能拖累经济成长，但分析师却不以为然，他们将库销比攀升归咎于油价重挫。
“从目前的情况来看，石油行业是唯一的问题所在，因油价重挫。鲜有迹象显示美国的其他行业存在问题，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示。
美国商务部表示，1月批发库存增长0.3%，12月为持平。库存是影响国内生产总值(GDP)的关键要素。
批发销售减少3.1%，为2009年3月以来最大月度降幅，库销比增至1.27个月，为2009年7月以来最高。12月库销比为1.22个月。
布兰特原油期价自2014年中以来已下跌过半，严重拖累石油批发库存和销售。1月石油批发库销比触及两年来最高。
分析师的预期为1月批发库存持平。随着库存稳步增加，巴克莱将美国第四季成长年率预期上调1个百分点，至1.8%。预估机构Macroeconomic Advisers将同期成长预估从1.5%上调至1.7%。
近几个月美国经济成长放缓，受累于严寒天气、目前已得到解决的西海岸港口劳资纠纷以及中国和欧洲成长疲弱等。
**就业市场供应收紧**
但由于就业市场供应不断收紧，成长放缓的局面可能只是暂时的。
全美独立企业联盟报告，小企业信心指数上月增长0.1%，至98，为2007年初以来第三高。
数据显示，接受调查的716家小企业中，有53%报告正在招聘或将要招聘，增长了5个百分点，但47%的企业报告所符合招聘岗位要求的合格申请人很少或根本没有。29%的企业称招聘岗位找不到合格申请人，为2006年4月以来最高比例。
约14%的受访小企业主称，缺乏熟练工是他们面临的主要问题，这一比例为2007年9月以来最高。
“有明确的迹象显示，很多小企业的空缺职位很难招聘到合格的人选，”IHS Global Insight的分析师Chris Christopher表示。
“另外，很多小企业可能需要提高其薪资。这进一步显示劳动力市场的部分领域已出现供应吃紧的局面。”
另外，劳工部公布的数据显示，1月职位空缺增至500万个，为14年最高，12月490万个。政府还在1月报告中修正了一直到2010年的数据。
1月主动离职的人数增加，离职率重回衰退前的高位2.0%。该指标被视为就业市场信心的晴雨表。
“职位空缺和就业市场信心数据依然强劲，巩固了就业市场将在未来几月继续改善的前景，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。
很多分析师认为，就业市场供应收紧可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在6月升息。他们预计联储可能在3月17-18日会议结束时弃用“保持耐心”的所谓前瞻性指引，以此来暗示其升息意图。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新德里5月2日 - 亚洲大部分地区的工厂第二季开局强劲，受助于全球需求强劲，特别是对于高科技便携设备的需求正在带动电子产业快速成长。
路透悉尼5月2日 - 澳洲央行周二连续第九个月维持利率不变，一如普遍预期，因为央行要在避免打破由举债催生的房地产泡沫与低通胀和低薪资增长之间取得平衡。
路透华盛顿5月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)在本周会议上料将维持利率不变，暂时按兵不动以分析更多的经济数据，但有可能暗示6月将会升息。