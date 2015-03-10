综述：美国1月批发库存增加 但劳动力供应收紧或促使联储在年中升息

路透华盛顿3月10日 - 美国1月批发(趸售)库存意外增长，而批发销售却录得2009年以来最大月度跌幅，从而导致库存销售比增至逾五年半最高。

尽管从常理来看，这预示批发库存过剩，企业将忙于消化库存，无暇考虑增加库存，可能拖累经济成长，但分析师却不以为然，他们将库销比攀升归咎于油价重挫。

“从目前的情况来看，石油行业是唯一的问题所在，因油价重挫。鲜有迹象显示美国的其他行业存在问题，”ITG Investment Research的首席分析师Steve Blitz表示。

美国商务部表示，1月批发库存增长0.3%，12月为持平。库存是影响国内生产总值(GDP)的关键要素。

批发销售减少3.1%，为2009年3月以来最大月度降幅，库销比增至1.27个月，为2009年7月以来最高。12月库销比为1.22个月。

布兰特原油期价自2014年中以来已下跌过半，严重拖累石油批发库存和销售。1月石油批发库销比触及两年来最高。

分析师的预期为1月批发库存持平。随着库存稳步增加，巴克莱将美国第四季成长年率预期上调1个百分点，至1.8%。预估机构Macroeconomic Advisers将同期成长预估从1.5%上调至1.7%。

近几个月美国经济成长放缓，受累于严寒天气、目前已得到解决的西海岸港口劳资纠纷以及中国和欧洲成长疲弱等。

**就业市场供应收紧**

但由于就业市场供应不断收紧，成长放缓的局面可能只是暂时的。

全美独立企业联盟报告，小企业信心指数上月增长0.1%，至98，为2007年初以来第三高。

数据显示，接受调查的716家小企业中，有53%报告正在招聘或将要招聘，增长了5个百分点，但47%的企业报告所符合招聘岗位要求的合格申请人很少或根本没有。29%的企业称招聘岗位找不到合格申请人，为2006年4月以来最高比例。

约14%的受访小企业主称，缺乏熟练工是他们面临的主要问题，这一比例为2007年9月以来最高。

“有明确的迹象显示，很多小企业的空缺职位很难招聘到合格的人选，”IHS Global Insight的分析师Chris Christopher表示。

“另外，很多小企业可能需要提高其薪资。这进一步显示劳动力市场的部分领域已出现供应吃紧的局面。”

另外，劳工部公布的数据显示，1月职位空缺增至500万个，为14年最高，12月490万个。政府还在1月报告中修正了一直到2010年的数据。

1月主动离职的人数增加，离职率重回衰退前的高位2.0%。该指标被视为就业市场信心的晴雨表。

“职位空缺和就业市场信心数据依然强劲，巩固了就业市场将在未来几月继续改善的前景，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

很多分析师认为，就业市场供应收紧可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在6月升息。他们预计联储可能在3月17-18日会议结束时弃用“保持耐心”的所谓前瞻性指引，以此来暗示其升息意图。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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