调查：美国一级交易商现在预期美联储9月升息

路透纽约3月18日 - 在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三调降未来两年经济成长预估并预测未来升息步伐较缓之后，大多数华尔街顶级投行现在预期美联储至少要到9月才会开始升息。

而在两周之前，多数这些投行的分析师还认为可能在6月升息。他们目前的预期更加符合公债市场对于升息时机的看法。联邦基金利率自2008年12月以来一直处于接近零的水准。

16家美国一级交易商中有12家周三预计美联储将在今年9月或之后升息。对路透调查作出回复的那些交易商中只有四家仍认为6月将升息。

相形之下，近期一连串美国就业数据表现强劲后，3月6日进行的调查显示，16名受访者中仅有七名预测美联储将于9月或更晚升息，有九名受访者认为6月将升息。

美联储周三意外大举下调经济成长和通胀预估，引发美国股债市连袂劲扬，美元则浮现卖压。

短期美国公债收益率(殖利率)录得六年以来单日最大跌幅，美元兑欧元EUR=同样出现六年以来单日最大跌幅。短期美债对美联储政策态度的变化最为敏感。

道琼工业指数.DJI与标准普尔500指数.SPX上涨逾1%。

联邦公开市场委员会(FOMC)一如预期在政策声明中弃用在升息时“保持耐心”的措辞。

但政策制定者调降了美国今年经济增长率预估中值至2.3-2.7%，12月时预估为2.6-3.0%；并将今年的核心通胀预估降至1.3-1.4%，三个月前为1.5-1.8%。

Daiwa Capital Markets America首席分析师Mike Moran谈及他为何将升息时间的预期从6月推迟到9月时表示，“主要是由于他们调降了成长和通胀的预估。”

分析师将美联储调降经济预期部分归因于美元大幅升值，以及美元升值对出口的负面影响。上周美元指数触及12年高位。

德意志银行分析师Joe LaVorgna和Brett Ryan在研究报告中称，“我们认为，美联储显然担心美元升值，调降成长等预估反映出通胀前景仍低迷。”

由于预估显示核心通胀率也许至少到2016年都达不到美联储的2%目标水平，因此FOMC对于利率正常化可能采取一种谨慎的态度。

目前FOMC成员对于2015年联邦基金利率的预估中值降至0.625%，12月时的预估为1.125%。联邦基金利率是银行同业间拆借超额准备金所收取的利率，也是美联储通过货币政策意欲影响的利率水平。

利率期货市场暗示，交易员将升息时间预估从9月推后至10月。

9月联邦利率期货合约FFU5表明，交易员目前认为美联储在9月首次加息的机率为38%，之前交易中暗示的机率为61%。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/张荻/郑茵 审校 龚芳/徐文焰)

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