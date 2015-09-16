综述：美国通胀疲弱 升息与否美联储进退维谷

路透华盛顿9月16日 - 美国8月消费者物价意外回落，因汽油价格重拾跌势，且强势美元限制了其他商品成本，通胀偏低使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在考量是否升息时面临两难抉择。

劳工部周三公布，8月消费者物价指数(CPI)回落0.1%，为1月以来首次下降，7月为增长0.1%。8月CPI同比增长0.2%，与7月增幅持平。

通胀回落的迹象与相当强健的经济体质，以及就业市场供应快速收紧形成鲜明的对照，凸显出美联储官员在考虑近10年来首次升息时机时进退维谷。

美联储周三开始举行为期两天的政策会议。尽管稳健的消费者支出、楼市和就业数据支持升息，但近期全球金融市场大幅震荡降低了上调借贷成本的可能性。

“无论美联储是决定开始升息还是按兵不动，你都能为其找到充分的理由，”穆迪分析的高级分析师Ryan Sweet表示。

“从谨慎的风险管理的角度看，美联储应该暂缓升息，但如果美联储完全根据数据来做决定，周四行动的可能性很高。”

美国金融市场现预计美联储周四上调指标利率的可能性是29%，与通胀数据公布前基本一致。

一项路透调查显示，受访的80位分析师中，有45位预计美联储将保持短期利率在近零水平。

疲弱的CPI数据公布后，美国股市上扬。美国公债价格微升，美元指数回落。

就业市场供应收紧--职位空缺触及纪录高位，且失业率降至5.1%--到目前为止并未刺激薪资加速增长。

薪资增长缓慢以及美元走强导致通胀一直低于美联储设定的2%的目标。分析师之前预计8月CPI将持平，同比增长0.2%。

**强势美元抑制通胀**

扣除食品和能源成本的核心CPI上月增长0.1%，与7月增幅一致。核心CPI增长迟滞反应美元强势对进口物价的影响。

自2014年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上涨了17.1%。

8月核心CPI按年增长1.8%，过去六个月中，有五个月的增幅为1.8%。美联储密切关注扣除食品和能源的个人消费支出物价指数，该指数远低于核心CPI。

“通胀是美联储面临的一个棘手问题。我认为，今天的CPI数据并未让有关美国经济是否更接近美联储明确关注的2%目标的讨论有任何进展，”渣打银行的经济研究部主管Mike Moran表示。

上月，汽油价格急跌4.1%，为1月以来最大降幅，7月为增长0.9%。汽油价格之前曾连涨三个月。食品价格上涨0.2%，因鸡蛋价格跳增7.7%。

目前，鸡蛋价格较上年同期大涨了35.3%，因年初美国部分地区出现禽流感。烟草和服装价格也上涨。不过，机票价格下滑3.1%，二手车价格连降第四个月。

租房指数上月增长0.3%，与7月增幅一致。家庭组成不断增长提振了租房需求，就业市场改善，鼓励适龄青年人离开父母家，组建自己的家庭。

租房市场红火扶助刺激房屋建设活动，周三公布的另一项数据显示，9月房屋建筑商信心触及近10年高位。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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