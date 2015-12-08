部分经理人押注美联储升息过后通胀升温

路透纽约12月7日 - 华尔街已经为美国联邦储备委员会(FED/美联储)近10年来首次升息做好准备之际，部分共同基金经理人及策略师正瞄准通胀升温相关押注，而许多人目前认为这类押注乏人问津。

多数通胀指标表现仍相当平缓。市场普遍认为，美联储将自本月开始升息的原因是就业市场已经改善，而非着眼于通胀。美联储预期通胀将升向2%目标，但过去几年通胀持续远低于该水准。

有鉴于此，市场对于通胀的预期一直在下滑、而非上升，当前许多人看法也是如此。10年期通膨保值债券(TIPS)损盈平衡通胀率目前位于1.61%，六个月前则位于1.87%。

“目前市场对通胀的预期过于温和，”先前名为SAC Capital的Point72 Asset Management的投资组合经理Erin Browne表示。她正进行损益平衡操作，也就是买进TIPS的同时卖出公债，因预期通胀保值债券的表现将会超越一般公债。

预料将表现良好的市场其他领域包括高收益债券及能源产业，除此之外，银行贷款、工业股以及拉丁美洲股市等等，都是美银美林所谓的“通胀概念股”，这些资产在2015年资金流出的情形相当严重。

Browne指出，“这并不是说通胀将一飞冲天，而是将会走高，”她并称市场可能低估了“尾部风险”(tail risk)。

随着失业率降至5%，薪资开始加速上升，美联储在最近发布的褐皮书中还提及多个行业的招聘难度增加。

“虽然我们对通胀形势的看法没有那么乐观，但相对于市场的预期要乐观得多，”巴克莱全球通胀市场策略主管Michael Pond说。

债券策略师表示，随着薪资提升，未来一年医疗费用可能在推高物价的过程中发挥更大作用。巴克莱指出，健保支出在核心个人消费支出(PCE)物价指数中占24%的权重；该指数是美联储青睐的通胀指标。巴克莱预计，Medicare医疗保险费用明年料将平均上升2.5%，而私人保险计划费用应会上涨2.8%。

Pond预计未来两年的年均通胀率介于1.8%-2%，接近短期债券市场预估值1%的两倍。

总体来说，投资者略微增加对通胀上升的押注。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据显示，专注TIPS的共同基金和上市交易基金(ETF)今年迄今共流入38亿美元，去年同期为流出26亿美元。

骏利资产管理集团全球资产分配主管Ashwin Alankar称，即便通胀率仅小幅上升，也可能导致30年期公债收益率(殖利率)“大幅提高”。该公司截止第三季管理着1,920亿美元资产。

“随着通胀变得更加明确，人们将开始脱离目前最主流的持有长债模式，”他说。(完)