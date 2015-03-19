美国加息时间或延至第四季 全年只有一次调整--中银香港

路透香港3月19日 - 美联储的声明暗示即将开始升息，中银香港(2388.HK)经济研究员卓亮周四称，美国加息再没有隐晦的日期指引，但由于经济表现欠佳，预计联储局加息时间或要推迟至今年第四季度，2015年利率调整次数有可能仅为一次。

以下为其评论摘要：

一如市场预期，联储局在最新一份货币政策声明中删除“耐性”一词。从今开始，加息再没有隐晦的日期指引，而是每次议息会议都有可能按照当时的经济表现决定利率调整。

议息声明导致美元暴挫，股、债市急升，主要由于反映联储局公开市场委员会成员对年底联邦基金利率预测的点图(dot plot)出现剧变。上一份点图显示，联储局认为2015、2016两年年底时的指标利率约1.125%及2.5%。惟最新一份点图中的预测中位数显着下调，今明两年年底的指标利率预测分别跌至0.625%与1.875%，调整幅度高达50和62.5个基点，证明联储局并不急于加息，宽松货币政策有望得以维持。

事实上，无论是从国债收益率或国库券期货市场的走势来看，债市投资者一直都不相信联储局有能力在短期内改变超低利率的环境。十年期国库券孳息目前跌至1.91%，较货币政策声明前一天收市低14个基点。期货合约价格则显示6月份加息的可能性仅为10%左右，而9月份加息的可能性亦不足四成。

此外，联储局把美国今年经济增长预测下调至2.3%至2.7%。国际机构与市场人士年初时对美国前景过于乐观，但由于经济增长不如人意，被迫下调预测，彷佛已成为近年来不断重复的规律。事实上，在今年首季，除了非农职位增长与失业率外，美国包括零售、制造业在内几乎所有经济指标均远逊市场预期，是金融危机后最差的表现。

美元在最近大半年急升，某种程度上已令到美国金融市场环境有所收紧。加上经济表现欠佳，预计联储局加息时间或要推迟至今年第四季度，2015年利率调整次数有可能仅为一次。（完）

(整理 雷美珍；审校 林高丽)

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