美国料升息但资金有增无减 今年股债投报率将下滑--摩根资产

路透台北1月8日 - 摩根资产周四称，虽然美国今年将升息，但欧洲、日本QE让资金过度宽裕有增无减，今年无论股市与债市的投资报酬率都将较去年下滑。股市依风险承受度建议配置全球型、亚洲区域型基金。

摩根资产管理亚洲首席策略师许长泰在台北的记者会中称，预期美国在今年中开始升息，年底将升至1%，到2016年底升至2.0-2.5%，代表未来12个月美国利率环境仍低。且欧洲、日本还在QE，这将导致全球资金充裕状况有增无减。

〞资金太过充裕，这让商品投资报酬率愈来愈低。〞许长泰说。

对于美元后市，他认为，从过去20-30年的平均走势来看，美元目前仍处在长线平均之下。美元在未来二至三年还会继续强势，因为美国利率预期走扬，二是美国财政赤字自2006年占GDP的6%，已降至目前的2%;三是全球资金不断投入美元计价资产，让美元进入持续升值的良性循环。

油价方面，许长泰指出，目前每桶少于50美元的价格偏低，合理的油价应该介于70-110美元。但未来六至九个月不一定能够回升到合理价位。低油价能够压抑通膨，这让央行货币政策有较大的操作弹性，像是过去一直被通膨所苦的印度，未来甚至存在降息的空间。

他表示，低油价对全球消费者都是好消息，这让可支配收入增加，尤其是新兴市场如印尼、印度、越南等原料占消费支出比重偏高的国家，将有助于经济表现的改善。

今年资产配置的建议，许长泰认为，股票的比重可以稍微增加。虽然美国企业获利比较稳定，但因美国股市已经充分反映预期，因此今年再涨的空间不大。相反的欧洲在欧元已经明显贬值、利率下滑的环境下，有助于欧洲企业获利表现，以及借贷成本的降低，股价反而可能有令人惊喜的表现。

至于近期表现亮眼的中国股市，他强调，上涨并非因经济基本面改善，而是资金自房市与财富管理产品转移到股市。若是从经济基本面来看，不急于将资金投入中国股市，且因今年波动将会变大，因此建议逢低承接。

许长泰认为，全球投资人对债券需求仍旧非常高，这让债市泡沫爆破的风险不会在2015年出现。但由于资金过度浮滥，回报率也将缓步下滑。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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