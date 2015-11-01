美联储官员称中性利率偏低或为一警讯

路透华盛顿10月30日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，中性利率偏低是一个警讯，可能暗示美国经济有了美联储并未完全了解的转变。

“我把这点更加视为是一个警讯，就是我们的理论模型中存在力有未逮的部分，或者是存在着和我们想法有出入的点，我们应该更加深入研究，试图进一步厘清这些问题，”他在华盛顿参加布鲁金斯学会一场小组讨论时表示。

威廉姆斯今年在美联储决策小组中具有投票权，他先前曾表示，美联储应该尽早升息，但应该缓步推进。

他补充称，中性利率偏低对于货币政策而言有着“相当重要”意义，需要更加着重以财政政策作为回应。

“若我们能够提出更好的财政政策，找到经济加速成长的办法，或拥有更高的中性利率，那么就会减轻我们试图拿出其他办法的压力，例如通过庞大资产负债表或拉高通胀目标等，”威廉姆斯说道。“这同时也意味着我们不用再那么倚赖量化宽松及其他政策。”

美联储周三维持利率于近零水准，但将12月升息提上了时程。(完)