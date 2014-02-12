美国12月趸售库存增长放缓 激发对第四季GDP下修预期

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透华盛顿2月11日 - 美国12月趸售（批发）库存增幅小于预期，激发对政府将下修第四季经济成长的预期。
商务部周二表示，12月趸售库存增加0.3%，11月修正为增长0.5%。分析师原本预期12月趸售库存增加0.5%。库存是国内生产总值(GDP)变动的一个重要组成部分。
政府上月公布第四季GDP初值时称，库存增长1,272亿美元，为1998年第一季以来最大增幅。
12月趸售库存数据显示增长放缓后，摩根大通和巴克莱分析师预计第四季GDP成长将会减少约0.2个百分点。此次趸售库存要低于政府在上月的预估值。
“我们现在相信第四季实际库存的增加规模在1,190亿美元左右，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。
“尽管说这仍然算是比较快的增速，但是我们修正后的预估显示，库存对第一季经济成长的拖累程度可能要比之前预计的低一些。”
第四季GDP环比年率初值为增长3.2%，库存增长贡献0.42个百分点，搅乱了分析师对库存补充将放缓的预期。
库存数据发布前不久，上周出炉的报告显示，12月贸易赤字高于政府在第四季GDP初值数据中的预期，令分析师预期GDP可能至少下修0.4个百分点。
两项报告结合起来看，预示政府本月稍晚发布经济成长修正值时，GDP增速将下修至2.6%。
2013年全年趸售库存增长3.9%。分析师认为目前库存水平不可持续，预计企业将在第一季致力于消化现有库存，这将会限制2014年第一季的增长。
12月趸售销售上升0.5%，前月增长1%。12月增幅符合预期。
按照12月销售速度，需要1.17个月消化完库存，较11月持平。(完)
(编译/审校 李爽/洪曦/朱晓军/张荻)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”