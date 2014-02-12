美国12月趸售库存增长放缓 激发对第四季GDP下修预期

路透华盛顿2月11日 - 美国12月趸售（批发）库存增幅小于预期，激发对政府将下修第四季经济成长的预期。

商务部周二表示，12月趸售库存增加0.3%，11月修正为增长0.5%。分析师原本预期12月趸售库存增加0.5%。库存是国内生产总值(GDP)变动的一个重要组成部分。

政府上月公布第四季GDP初值时称，库存增长1,272亿美元，为1998年第一季以来最大增幅。

12月趸售库存数据显示增长放缓后，摩根大通和巴克莱分析师预计第四季GDP成长将会减少约0.2个百分点。此次趸售库存要低于政府在上月的预估值。

“我们现在相信第四季实际库存的增加规模在1,190亿美元左右，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

“尽管说这仍然算是比较快的增速，但是我们修正后的预估显示，库存对第一季经济成长的拖累程度可能要比之前预计的低一些。”

第四季GDP环比年率初值为增长3.2%，库存增长贡献0.42个百分点，搅乱了分析师对库存补充将放缓的预期。

库存数据发布前不久，上周出炉的报告显示，12月贸易赤字高于政府在第四季GDP初值数据中的预期，令分析师预期GDP可能至少下修0.4个百分点。

两项报告结合起来看，预示政府本月稍晚发布经济成长修正值时，GDP增速将下修至2.6%。

2013年全年趸售库存增长3.9%。分析师认为目前库存水平不可持续，预计企业将在第一季致力于消化现有库存，这将会限制2014年第一季的增长。

12月趸售销售上升0.5%，前月增长1%。12月增幅符合预期。

按照12月销售速度，需要1.17个月消化完库存，较11月持平。(完)

(编译/审校 李爽/洪曦/朱晓军/张荻)

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