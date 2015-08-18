分析：美国企业库存庞大 恐令下半年经济增长蒙上阴霾

路透华盛顿8月17日 - 美国企业努力削减庞大的库存，这可能抑制下半年的生产，并削弱经济成长。

在过去两个季度，企业库存每季增加了逾1,000亿美元，为创纪录的接连增加。

库存劲增并没有强劲的销售与之匹配，使得库存销售比来到近六年高位1.37。库存销售比被认为能有效衡量库存是否为非计划行为。

“要么是因看好需求，认为销售成长比大家目前所预期更快，所以大幅增加库存，要么就是需要调整库存到适当水平，”富国证券分析师Tim Quinlan表示。

“如果是后者，最终库存将在下半年拖累经济成长，”他表示。

政府上月公布，在今年第一季企业库存增加1,128亿美元的基础上，第二季又增加了1,100亿美元。

尽管第二季库存增幅放缓意味着库存没有为经济成长作出贡献，但上周数据显示，库存增幅高于政府此前的预估。

而由此带来的结果是，分析师预计本月稍后库存数据将被上修，显示第二季库存增加约1,300亿美元，至少为GDP成长作出0.5个百分点的贡献。

摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver称，“这将是创纪录高位的增幅。库存不太可能继续以今年前两季的速度大幅增长，而库存增幅放缓应会拖累第三季经济成长。”

前一次增幅记录高位1,162亿美元是在2010年第三季创下的，当时企业正补充经济衰退期间连续两年减少的库存。

摩根大通估计，如果第二季库存增幅上修至1,300亿美元，那么将使第三季GDP成长率减少1.4个百分点。

然而，这多取决于第三季库存修正的程度。多数分析师认为下半年都会出现库存修正的情况。

从制造业到批发及零售，库存都强劲增长。零售业库存销售比率高达1.46，汽车及服饰业则分别为2.09及2.49。

“库存增加速度快于销售，”Quinlan表示。“只要库存销售比介于1.25-1.30之间，我都认为是健康的水准。”

分析师们表示，有监于劳动市场有转强迹象，库存周期短期波动对货币政策的影响料将不大。美联储今年稍晚预计将进行近十年来首度升息。

“美联储更有兴趣的是，经济的整体潜在成长趋势能合理证明经济持续处于成长的轨道上。如今正越发达到这个标准了，”Miller Tabak驻纽约首席经济策略师Anthony Karydakis表示。(完)

(编译 戴素萍/于春红/龚芳; 审校 王丽鑫/王兴亚/白云)

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