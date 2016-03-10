焦点：美国1月趸售库存上升且销售减少 今年去库存任务依然艰巨

路透华盛顿3月9日 - 美国1月趸售库存意外上升，同时销售锐减，暗示在进入2016年之后的很长一段时间里，企业仍要设法降低库存，由此将束缚未来几个季度的经济成长步伐。

美国商务部周三公布称，1月趸售库存上升0.3%，12月为持平；销售下降1.3%，延续12月下降0.6%的跌势。

照1月疲软的销售速度来看，现有库存需要1.35个月才能出清，库存/销售比为2009年4月以来最高，而当时的经济处在衰退之中。

“库存问题的影响有很多还没有释放出来。自2014年中以来，趸售库存的增速超过销售，导致库存/销售比大幅上升，通常这只有在衰退时才看得到，” Action Economics首席经济学家Michael Englund说。

库存是影响国内生产总值(GDP)变动的关键因素之一。自2015年第三季度以来，库存一直拖累GDP的增长。

但经济学家并不太担心过高的库存/销售比意味着衰退，他们指出，推动库存跳涨的因素是由于药品、纸张以及农业产品等非耐久财库存的上升。

此外在劳动力市场趋紧的背景下，消费支出强劲以及房地产市场走强使得经济保持稳定。

“我们从库存数据中看不出多少反映总体经济的信号。即便如此，库存劲增还是提高了当前季度的GDP预期，”巴克莱驻纽约分析师Jesse Hurwitz称。

上周政府数据显示，企业第四季在削减库存方面的进展不如原先预期。削减库存仅使第四季GDP增幅减少了0.1个百分点。

接受路透调查的分析师曾预计1月库存下降0.2%。1月计入GDP的趸售库存分项指标--不包括汽车的趸售库存增长0.1%。

1月趸售库存投资意外增加，促使分析师将其对第一季GDP增长环比年率的预期提高多达0.2个百分点，至2.4%。

然而，第一季加速增长，可能令第二、三季产出放慢。美国去年第四季环比年率为增长1.0%。

2015年上半年企业累积了创纪录的库存，当时库存增速超过需求。尽管到下半年时补充库存的速度放慢，但库存仍居于高位，这对2016年GDP增长构成不利风险。

1月趸售药品库存增加3.3%，销售下降0.2%，令库存/销售比创2005年3月以来最高。

汽车库存亦增长，创去年6月以来最大增幅。趸售汽车销售则降0.1%，库存/销售比触及2009年5月以来最高。

衣着、木料、机械和家具趸售库存也依然在高位。(完)