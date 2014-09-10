美国7月批发库存增幅远低于预期 分析师下调第三季GDP预估

路透华盛顿9月10日 - 美国7月趸售(批发)库存小幅增长，表明第三季伊始库存积累速度放慢，从而促使分析师下调经济成长预估。

商务部周三表示，7月趸售库存较前月小增0.1%，为2013年7月以来最小增幅，6月修正后为增长0.2%。

库存是国内生产总值(GDP)数据变动的关键因素。用于计算GDP的分项指标--扣除汽车的趸售库存持平。

由于7月趸售库存增幅远低于华尔街此前预期的0.5%，部分分析师下调第三季GDP增长预估。

巴克莱将第三季GDP环比年率增长预估下调0.2个百分点至2.5%。Action Economics亦将增长预估从3.0%下调至2.8%。

趸售库存/供应图表：link.reuters.com/zek57v

趸售库存/GDP图表：link.reuters.com/dyh99v

上周发布的报告显示，7月制造业库存较前月仅增长0.1%。7月零售库存数据定于周五发布，将使第三季开局企业补充库存的情况更加明朗。

第二季度库存对GDP增幅的贡献为1.4个百分点。但库存增速缓慢对第四季经济增长而言是个好兆头。

摩根大通分析师Daniel Silver表示，“虽说目前关乎第四季经济增长的信息不多，但若其他条件维持不变，则第三季库存增速趋缓对第四季GDP数据有利。”

7月趸售库存增长因以下产品库存下滑而受到抑制：农产品、化工产品、家具、专业设备、石油、纸制品和金属。7月汽车库存增1.0%，6月为下降0.2%。

7月趸售销售增长0.7%，6月增幅为0.4%。

按照7月的销售速度，会需要1.16个月才能清空存货，为2013年12月以来最短，也少于6月时的1.17个月。(完)

(编译 许娜/王颖；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。