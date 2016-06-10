美国库存数据发布后 第二季成长预估维持在2.5%--亚特兰大联储

路透纽约6月9日 - 美国亚特兰大联邦储备银行GDPNow预测模型周四显示，趸售(批发)销售及库存数据出炉后，美国第二季经济年增率料维持在2.5%。

亚特兰大联储在其网站上发布，最新的国内生产总值(GDP)预估持平于6月3日的计算结果。

商务部周四公布，美国4月趸售库存较前月增长0.6%，预估为增长0.1%；3月上修至增长0.2%，前值为增长0.1%。

亚特兰大联储指出，在最新的库存数据公布后，库存投资对第二季GDP的拖累由0.27个百分点降至0.23个。(完)