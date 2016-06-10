美国库存数据发布后 第二季成长预估维持在2.5%--亚特兰大联储

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透纽约6月9日 - 美国亚特兰大联邦储备银行GDPNow预测模型周四显示，趸售(批发)销售及库存数据出炉后，美国第二季经济年增率料维持在2.5%。
亚特兰大联储在其网站上发布，最新的国内生产总值(GDP)预估持平于6月3日的计算结果。
商务部周四公布，美国4月趸售库存较前月增长0.6%，预估为增长0.1%；3月上修至增长0.2%，前值为增长0.1%。
亚特兰大联储指出，在最新的库存数据公布后，库存投资对第二季GDP的拖累由0.27个百分点降至0.23个。(完)
(编译 龚芳; 审校 许娜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。