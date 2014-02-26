美国检察官对比特币相关企业展开调查-消息人士

路透纽约2月26日 - 知情人士周三透露，美国曼哈顿地区检察官Preet Bharara的办公室正要求参与比特币交易的企业提供相关信息，解释他们中的部分企业是如何应对近几周导致数家交易平台瘫痪的网络袭击的。

消息人士称，检察官办公室已向数家企业发出了传票，其中包括全球最大的比特币交易平台Mt.Gox，以及其他一些与该公司有业务往来的企业。

联邦检察官希望了解更多的信息，诸如对Mt. Gox和其他交易平台发起的网络攻击的性质，以及这些交易平台是如何应对的。

曾经是全球最大比特币交易平台的Mt.Gox周二突然停止交易，其执行长表示该平台“处于转折点”。这令人担忧这种缺乏监管的虚拟货币何去何从。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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