美国检察官向Mt. Gox及其他比特币企业发出传票--消息

路透纽约2月26日 - 一位知情人士周三透露，美国曼哈顿地区检察官Preet Bharara已经向Mt.Gox及其他比特币交易平台和从事比特币业务的企业发出传票，以了解他们是如何应对近期网络攻击的。

这些网络攻击被称为分散式阻断服务攻击(distributed denial of service attacks)，黑客通过发送数以千计的虚假交易来让比特币交易平台陷入瘫痪。至少三家交易平台在2月7日被迫暂停提取比特币，其中包括当时最大的交易平台Mt. Gox。

Mt. Gox此后一直未恢复服务，到周二突然关闭，其客户无法追回资金。这家位于东京的公司执行长Mark Karpeles周三稍早表示，正在与其它各方致力于解决问题。

Karpeles在Mt. Gox网站贴出的声明中称，“鉴于针对Mt.Gox及其未来存在诸多猜疑，我想利用这次机会向每个人保证，我仍身在日本，并且在各方支持下正尽力试图找到近期问题的解决办法。”

Bharara的发言人拒绝置评。

按目前价格，流通中的全部比特币价值约为70亿美元。投资者把比特币存放在交易平台中的数字钱包之中，因此Mt.Gox关闭就类似于银行关门--人们将无法取钱。

虽然比特币拥趸推崇其匿名特点以及与传统金融业关联较小，但因为它被犯罪份子利用且波动较大，监管者对它越来越感兴趣。

对于比特币投资者，这是艰难的一个月：若干交易所遭到网络攻击，比特币价值大跌，来自监管层面的压力不断加大。比特币的价格因交易所而异，但Mt. Gox上的跌幅最为剧烈，从2月7日之前的828.99美元下挫到135美元左右。

“Mt.Gox已经倒下，显然近一年来该平台一直存在严重问题。它们提款处理很慢，而且通常对于发生的状况也很不透明，”瑞士苏黎世的一位比特币开发者Mike Hearn表示。

另一位知情人士称美国联邦执法部门正在调查Mt. Gox。第三位消息人士表示，美国联邦调查局(FBI)正对局势进行监控。

日本内阁官房长官菅义伟周三表示，日本财务省和警方也在调查MT. GOX突然关闭的相关情况。

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**“交易可塑性”**

比特币作为支付手段，被越来越多的人接受，也吸引了一些知名风险投资者，包括Andreessen Horowitz和Union Square Ventures。

比特币也引起了黑客的注意。专家表示，最近的网络攻击利用了部分交易平台的一个流程，这个流程交易带来了“可塑性”。

简而言之，黑客可以借此略微改动代码细节，从而创建成千上万份交易副本。这些副本将交易所速度拖慢成龟速，迫使它们单独验证每一笔交易来判断真伪。

网上流传的一份文档据称是Mt.Gox的危机计划。该文档称，超过74.4万个比特币“因交易可塑性相关盗窃行为而失踪”，Mt.Gox的债务是1.74亿美元，资产是3,275万美元。无法证实这份文档的真实性。

如果上述说法准确无误，则意味着开采出来的1,240万个比特币中大约有6%将被视为失踪。

根据比特币软件的一位核心开发人员Gregory Maxwell，开发者正致力于修复比特币软件的漏洞，以防范受网络攻击，不过许多大型服务提供商已经完成此类调整。

他表示，软件协议具有一定可塑性是有必要的，例如，在多人可以投钱的交易中，只有资金达到足够数额时交易才会生效。

“这些修复都不算特别复杂，但因为该软件的正确性至关重要，所以我们使用了保守的发布进程，避免急于求成，”Maxwell说，其并称最近的大部分软件修正工作由四个人完成。

**交易平台Bitstamp**

根据Bitcoincharts的数据，由于Mt.Gox的关闭，Bitstamp在过去两天的成交量最大，有超过16.5万美元交易。

Bitstamp本月稍早曾暂时停止客户提取资金，称原因是“结果不一致”，并将其归咎于阻断服务攻击。

Bitstamp上的比特币最新价格为588美元，日内上涨约7%。

Robocoin的执行长Jordan Kelley说，“目前是绝佳的买入机会。我认为一段时间内比特币价格不会再度这么低。”Robocoin在去年秋季于加拿大温哥华推出全球首个比特币自动取款机。

Kelley称，在这次美国监管调查中，Robocoin尚未接受传唤。根据发言人，位于纽约的比特币交易平台Coinsetter也未接到传票。

Bitstamp未对置评请求做出回复。(完)

(编译 王兴亚/朱晓军；审校 张涛)

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