独家：美国参议员调查聚焦高盛等机构大宗商品持仓问题

路透华盛顿8月8日 - 美国参议员莱文(Carl Levin)正准备在任职的最后几个月里最后一搏，将华尔街的大型大宗商品交易商绳之以法，结束近两年的调查。调查可能发现商品交易商在能源和金属市场的违规行为。

据知情人士称，莱文的调查人员近几周已经与高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)和摩根大通(JP Morgan Chase)(JPM.N)代表会晤。

消息人士称，来自这些公司的高管可能最早在9月出席听证会，届时莱文的常设调查委员会将发布调查结果。

高盛和摩根大通的发言人均拒绝置评。

熟悉调查的人士称，参议院调查人员还特别调查了华尔街贸易商是否滥用大宗商品持仓，而牺牲客户和消费者的利益，或因此破坏了市场环境或繁荣。

华尔街机构已经面临着美国联邦储备理事会(美联储/FED)和其他立法机构的审查，问题焦点为银行在金属仓库和和其他大宗商品实物业务中巨额持仓是否恰当。

MillerCoors和可口可乐(KO.N)等公司此前指责仓库及其所有方扭曲供应市场，抬高铝价，每年给消费者增加数十亿美元成本。

华尔街发现同时参与大宗商品的交易和交割将获益匪浅，但一些投资银行已撤出部分事业，因它们成为众矢之地，并且官司缠身又受到监管机构的调查。

摩根大通已售出实货交易事业，高盛正在出售旗下金属仓储公司，但银行并未全数出脱这类事业。

**最终目标**

对Levin来说，银行的大宗商品事业是终极目标之一。Levin在调查小组服务约15年后，将在今年底退休。

Levin周四在专访中表示，在去职前，将会对华尔街和大宗商品投资的调查工作做出总结。

“我们正在调查实货商品问题。或会有其他(要调查的议题)，但我不想说明可能要调查什么，”Levin表示。他不愿详说。

Levin小组在2012年底开始检视大宗商品市场，此前数月金属用户抱怨连连，路透报导也突显出银行和美联储就商品交易所展开的幕后角力。

纽约时报的头版消息及美国参议院金融委员会在2013年中举行的听证会则加大压力，美联储今年初表示，可能会推动新举措来限制银行参与原物料供应链业务。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍 审校 田建华/张明钧)

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