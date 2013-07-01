美国当局在调查部分本田奥德赛车型的煞车问题

路透芝加哥6月29日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)正在就本田汽车(7267.T)小型箱型车(minivan)奥德赛的潜在煞车问题进行调查，问题在于驾驶人可能在没有踩下煞车踏板的情况下启动煞车功能。

本周稍早，NHTSA称正对这项问题展开调查，受影响车辆可能是2007年、2008年款的近34.4万辆车。

根据NHTSA网站一份报告，其已经收到有关意外煞车的22份投诉，当中包括驾驶人加速时煞车突然启动，导致每小时车速瞬间下降多达30英里的情况。

截至目前为止，尚未因为这起问题导致车祸或人员伤亡，该问题的起因看来与车辆稳定辅助系统有关，该项安全功能会在车辆急转弯、或是在松软或打滑路面上加速行驶时发挥作用。

目前尚无法取得本田发言人士的评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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