美国当局在调查部分本田奥德赛车型的煞车问题

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透芝加哥6月29日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)正在就本田汽车(7267.T)小型箱型车(minivan)奥德赛的潜在煞车问题进行调查，问题在于驾驶人可能在没有踩下煞车踏板的情况下启动煞车功能。
本周稍早，NHTSA称正对这项问题展开调查，受影响车辆可能是2007年、2008年款的近34.4万辆车。
根据NHTSA网站一份报告，其已经收到有关意外煞车的22份投诉，当中包括驾驶人加速时煞车突然启动，导致每小时车速瞬间下降多达30英里的情况。
截至目前为止，尚未因为这起问题导致车祸或人员伤亡，该问题的起因看来与车辆稳定辅助系统有关，该项安全功能会在车辆急转弯、或是在松软或打滑路面上加速行驶时发挥作用。
目前尚无法取得本田发言人士的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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