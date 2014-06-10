美参议院一委员会将调查高频交易和券商利益冲突

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透华盛顿6月9日 - 美国参议院一个调查委员会周一表示，计划下周举行听证会，调查高频交易在市场中的作用，以及其是否损害了投资者信心。
常设调查委员会(PSI)6月17日的听证会，还将调查为客户下单的券商与交易所之间的利益冲突是否对投资者造成负面影响。
美国证券交易委员会(SEC)允许交易所为获得交易单而向券商付费，只要其适当披露这些款项，并且遵守为客户提供最优惠价格和最及时服务的规定。
但是部分人担心为交易单付费是否构成了不正当激励，可能不会带来最佳执行效果。
SEC正准备出台一系列新规，旨在解决核心的股市结构问题。
PSI表示，计划传唤来自股票交易所、券商和机构投资者的证人作证。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透4月28日 - 周五公布的一项路透调查预测，如果石油输出国组织(OPEC)及其伙伴国延续减产协议，那么全球油市可能会在年底时达到供需均衡。
路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。