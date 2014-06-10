美参议院一委员会将调查高频交易和券商利益冲突

路透华盛顿6月9日 - 美国参议院一个调查委员会周一表示，计划下周举行听证会，调查高频交易在市场中的作用，以及其是否损害了投资者信心。

常设调查委员会(PSI)6月17日的听证会，还将调查为客户下单的券商与交易所之间的利益冲突是否对投资者造成负面影响。

美国证券交易委员会(SEC)允许交易所为获得交易单而向券商付费，只要其适当披露这些款项，并且遵守为客户提供最优惠价格和最及时服务的规定。

但是部分人担心为交易单付费是否构成了不正当激励，可能不会带来最佳执行效果。

SEC正准备出台一系列新规，旨在解决核心的股市结构问题。

PSI表示，计划传唤来自股票交易所、券商和机构投资者的证人作证。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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