美国前五大投行将把伦敦许多重要岗位迁往法兰克福--游说者

路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。

Vaeth表示，这些银行的业务将有“很大一部分”迁往法兰克福。他是法兰克福美因河金融协会(Frankfurt Main Finance)的负责人。

“这意味着，就摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利、高盛、花旗集团(C.N)和美国银行(BAC.N)而言，在英国退欧谈判结束前，将有总计超过1,000个工作岗位被迁往法兰克福。”

与此同时，包括都柏林、巴黎和卢森堡在内的其它金融中心，也在为吸引银行业者将自己作为英国脱欧后的欧盟落脚点做最后的努力。

法兰克福以一个稳定的城市自居，向有意迁出伦敦的银行自我推销，德国政府与政界人士则是审慎欢迎这些银行。法兰克福长久以来极力摆脱停滞不前的负面形象。

随着英国宣布提前举行大选，导致不确定性升温，加上英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)与欧盟官员的谈判一开始就出现激烈交锋，德国稳健、时而有些灰色的形象，展现了魅力。

对于担心欧元区政治不确定性进一步上升的高管来说，法兰克福位于欧洲最稳健经济体的条件，发挥了加分作用。

Vaeth承认对手都柏林也将受益，该些银行在都柏林的员工搞不好更多。但他认为都柏林主要将为行政或后勤功能。

Vaeth表示，目前有20家银行就取得德国营业执照事宜，与监管机关进行至深入磋商阶段。

不过其中部分银行的计划尚未定案。例如花旗集团就表示将于6月底前做出决定。

包括花旗、摩根士丹利、摩根大通、高盛、美国银行等皆拒绝置评。(完)